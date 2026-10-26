Antalya'da Artakalan ilk gösterimini yaptı, ekip seyirciyle söyleşti

Artakalan'ın antalya prömiyeri

Artakalan, 63. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında Ulusal Uzun Metraj Film kategorisinde yarışıyor. Filmin ilk gösterimi gerçekleştirildikten sonra yönetmen Yeşim Ustaoğlu ile oyuncular Öykü Karayel, Metin Akdülger, Ali Kayra Kul ve İlyas Salman etkinlik çadırında seyirciyle bir araya geldi ve film üzerine soruları yanıtladı.

Ustaoğlu'nun Elif yorumu ve filmin teması:

Yönetmen Yeşim Ustaoğlu, filmin merkezindeki Elif karakterinin hem içe dönük hem de fiziksel bir yolculuk geçirdiğini vurguladı. Ustaoğlu, "Herhalde şu anda karşımda oturan sadece kadınların değil, hemen herkesin birbirine ve kendine sorduğu sorulardan biri şu: Bütün bu açmazların, çıkmazların içinden kendi başımıza nasıl çıkacağız? Hepimiz nasıl çıkacağız? Elif hepimizden biri. Üzerindeki sis bulutundan, o kara buluttan nasıl çıkacağının cevabını aramak için yola çıkıyor. Belki ben de onlardan biriyim. Hemen her filmimde bir umut vardır. Çünkü ben bir değişim süreci anlatırım, değişimin kendisini anlatırım, umuda ulaşmayı anlatırım. Kendi adıma başka türlü ayakta kalmayı da çok zor buluyorum" sözleriyle karakterin evrensel sorgusuna dikkat çekti.

Ustaoğlu, Elif'in yolculuğunu bir yenilenme olarak tanımladı: "Elif’in bu içe ait ve fiziksel yolculuğunda kendi sesini, kendi yazısını, belki kendi dizesini yeniden bulduğu, kendine döndüğü bir yenilenme var. Dağla, taşla, gördüğü her şeyle; baktığı, dokunduğu ve işittiği dünyayla hemhal oluyor." Yazım sürecinde yaptığı çalışmalar ve şair Birhan Keskin ile birlikte ele aldıkları metinlerin, yaşama karşı isteksizliğin içinden yeniden yaşama dokunabilmeyi konu alan bir değişimi inşa ettiğini belirtti.

Oyuncuların rolle kurduğu bağ ve performanslar:

Elif'i canlandıran Öykü Karayel, rolün kendisi için ne kadar kişisel olduğunu aktardı. Karayel, Birhan Keskin’in "Taş" şiirinin karakteri anlamasında etkili olduğunu söyleyerek, "Elif, Birhan Keskin’in ‘Taş’ şiirini kendi yazıyormuş gibi seslendiriyor. O şiir bana gerçekten bütün derinliğiyle karakteri tarif etti. Bunun dışında, benim için çok şahsi bir film olduğunu söyleyebilirim" dedi ve Elif'in yolculuğunun kendi sanatçılık deneyimiyle de örtüştüğünü ifade etti.

Metin Akdülger, Memo karakterinin yaşadığı dönüşümü anlattı: "Biz Memo’yu kimliğini değiştirdiği bir noktada görüyoruz. İşiyle ve eşiyle olan ilişkisi üzerinden bir dönüşüm yaşıyor. Sonrasında kendi kimliğini; erkeklik, babalık ve eşlik kimliğini nerelerden aldığını, bunun köklerinde nereye dokunduğunu biraz tecrübe ediyoruz." Akdülger, performansını bu içsel sorgulama ekseninde şekillendirdiklerini söyledi.

Oyuncular arasından İlyas Salman ise kişisel tarihinden yola çıkarak sanatın motivasyonuna değindi: "10 yaşına geldiğimde 6 kardeşimi kaybetmiştim. Ölümden korkuyordum. Ölümü korkutmak için sanatı seçtim. Beni bu yolda itekleyen, daha doğrusu dürten sevgili yönetmenimize çok teşekkür ediyorum. Yönetmenim Yeşim Ustaoğlu, 80 yıllık bir yaşamı preslemiş ve beni ortaya çıkardı diyeyim."

Gösterim ve sonrasındaki söyleşi, filmi izleyenlerin yönetmen ve oyuncuların yorumları üzerinden karakterlerin motivasyonunu ve yapımın tematik odağını daha iyi kavramasına imkan sağladı. Festival sürecinde filmin aldığı tepkiler, yarışmadaki konumunu ve tartışılacak yönlerini önümüzdeki gösterimlerde belirlemeye devam edecek.

ÖYKÜ KARAYEL -ALİ KAYRA KUL