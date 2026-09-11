Bolulu genç güreşçiler Koprivnica'da altın madalya peşinde

İki genç sporcu Bolu'dan uluslararası sahaya hazırlanıyor

Bolu'nun genç güreşçi temsilcileri Nidanur Bostancı ve Deniz Çotak, 28 Eylül-5 Ekim tarihlerinde Hırvatistan'ın Koprivnica kentinde düzenlenecek Balkan Güreş Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etmek için hazırlıklarını sürdürüyor. Sporcular, Karaçayır Mahallesi'ndeki Karaçayır Çok Amaçlı Spor Salonu'nda antrenör Özgür Okar yönetiminde teknik ve kuvvet çalışmaları yapıyor.

Antrenman programı:

Sporcular günde yaklaşık üç saat süren ana antrenmanların yanı sıra halat, lastik gibi dayanıklılık ve kuvvet artırıcı ek çalışmalarla destekleniyor. Yaz dönemi boyunca çift antrenman uygulayan ekip, özellikle sürat ve teknik unsurlar üzerinde yoğunlaşıyor. Antrenör Özgür Okar, hazırlıkların yaklaşık bir yıldır sürdüğünü ve çalışmaların karşılığının alınmaya başlandığını belirtiyor.

Sporcuların hedefleri ve motivasyonları:

Deniz Çotak U17 69 kilo kategorisinde mücadele edecek. 15 yaşındaki Çotak, doktor raporuyla üst yaş kategorisinde Türkiye Şampiyonası'na katıldığını ve birinci olduğunu hatırlatarak "Balkan Şampiyonası'nda U17 kategorisinde 69 kiloda yarışacağım. Çok mutlu ve gururluyum. Küçüklükten beri uluslararası alanda ülkemi temsil etmek istiyordum. Küçüklük hayalimi gerçekleştiriyorum" dedi. Çotak, günde yaklaşık üç saatlik antrenmanların yanı sıra ek bir saatlik halat ve lastik çalışmalarının şampiyonadaki performansına katkı sağlayacağını vurguluyor.

Nidanur Bostancı ise U15 66 kilo kategorisinde mindere çıkacak. 13 yaşındaki Bostancı, yaklaşık beş yıldır güreş yaptığını ve doktor raporuyla U15 kategorisinde Türkiye'de derece elde ettiğini belirtti. Bostancı, "Çalışmalarımız iyi gidiyor. Hocalarımız ve sporcu arkadaşlarımızla teknik ve kuvvet çalışıyoruz" diyerek hedefini net olarak ifade etti: "İstiklal Marşı'mızı dinletmek, Bolu'ya altın madalyayla dönmek, ailemi ve hocalarımı gururlandırmak istiyorum."

Antrenörün değerlendirmesi:

Özgür Okar, sporcuların form durumunun iyi olduğunu ve yaz boyunca yapılan çift antrenmanların etkili olduğunu söyledi. Okar, "Sporcularımız Türkiye Şampiyonası'na katılarak Balkan Şampiyonası'nda mücadele etmeye hak kazandı. Hazırlıklarımız yoğun şekilde devam ediyor. Çalışmalarımızın karşılığını almaya başladık. Balkan Şampiyonası'ndan madalyayla döneceğimize inanıyorum. İnşallah madalyanın rengi altın olur" ifadelerini kullandı.

Her iki sporcu da teknik, sürat ve dayanıklılık üzerine kurulu programı aynı kararlılıkla sürdürüyor. Hedef, hem bireysel başarılar elde etmek hem de Bolu ve Türkiye adına uluslararası bir başarıyla dönmek olarak öne çıkıyor.

NİDANUR BOSTANCI, ÖZGÜR OKAR VE DENİZ ÇOTAK