Dolar 48,6002 +0,15%
Euro 56,4419 +0,09%
Bist 14.467,25 +0,51%
Altın Gram 6.881,70 -0,07%
EUR/USD 1,1608 -0,05%
Brent Petrol 104,68 -2,74%
--°

Bolulu genç güreşçiler Koprivnica'da altın madalya peşinde

Nidanur Bostancı ve Deniz Çotak, 28 Eylül-5 Ekim'de Koprivnica'da düzenlenecek Balkan Güreş Şampiyonası'nda Türkiye'yi altın hedefiyle temsil edecek.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 18:03

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Bolulu genç güreşçiler Koprivnica'da altın madalya peşinde

İki genç sporcu Bolu'dan uluslararası sahaya hazırlanıyor

Bolu'nun genç güreşçi temsilcileri Nidanur Bostancı ve Deniz Çotak, 28 Eylül-5 Ekim tarihlerinde Hırvatistan'ın Koprivnica kentinde düzenlenecek Balkan Güreş Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etmek için hazırlıklarını sürdürüyor. Sporcular, Karaçayır Mahallesi'ndeki Karaçayır Çok Amaçlı Spor Salonu'nda antrenör Özgür Okar yönetiminde teknik ve kuvvet çalışmaları yapıyor.

Antrenman programı:

Sporcular günde yaklaşık üç saat süren ana antrenmanların yanı sıra halat, lastik gibi dayanıklılık ve kuvvet artırıcı ek çalışmalarla destekleniyor. Yaz dönemi boyunca çift antrenman uygulayan ekip, özellikle sürat ve teknik unsurlar üzerinde yoğunlaşıyor. Antrenör Özgür Okar, hazırlıkların yaklaşık bir yıldır sürdüğünü ve çalışmaların karşılığının alınmaya başlandığını belirtiyor.

Sporcuların hedefleri ve motivasyonları:

Deniz Çotak U17 69 kilo kategorisinde mücadele edecek. 15 yaşındaki Çotak, doktor raporuyla üst yaş kategorisinde Türkiye Şampiyonası'na katıldığını ve birinci olduğunu hatırlatarak "Balkan Şampiyonası'nda U17 kategorisinde 69 kiloda yarışacağım. Çok mutlu ve gururluyum. Küçüklükten beri uluslararası alanda ülkemi temsil etmek istiyordum. Küçüklük hayalimi gerçekleştiriyorum" dedi. Çotak, günde yaklaşık üç saatlik antrenmanların yanı sıra ek bir saatlik halat ve lastik çalışmalarının şampiyonadaki performansına katkı sağlayacağını vurguluyor.

Nidanur Bostancı ise U15 66 kilo kategorisinde mindere çıkacak. 13 yaşındaki Bostancı, yaklaşık beş yıldır güreş yaptığını ve doktor raporuyla U15 kategorisinde Türkiye'de derece elde ettiğini belirtti. Bostancı, "Çalışmalarımız iyi gidiyor. Hocalarımız ve sporcu arkadaşlarımızla teknik ve kuvvet çalışıyoruz" diyerek hedefini net olarak ifade etti: "İstiklal Marşı'mızı dinletmek, Bolu'ya altın madalyayla dönmek, ailemi ve hocalarımı gururlandırmak istiyorum."

Antrenörün değerlendirmesi:

Özgür Okar, sporcuların form durumunun iyi olduğunu ve yaz boyunca yapılan çift antrenmanların etkili olduğunu söyledi. Okar, "Sporcularımız Türkiye Şampiyonası'na katılarak Balkan Şampiyonası'nda mücadele etmeye hak kazandı. Hazırlıklarımız yoğun şekilde devam ediyor. Çalışmalarımızın karşılığını almaya başladık. Balkan Şampiyonası'ndan madalyayla döneceğimize inanıyorum. İnşallah madalyanın rengi altın olur" ifadelerini kullandı.

Her iki sporcu da teknik, sürat ve dayanıklılık üzerine kurulu programı aynı kararlılıkla sürdürüyor. Hedef, hem bireysel başarılar elde etmek hem de Bolu ve Türkiye adına uluslararası bir başarıyla dönmek olarak öne çıkıyor.

NİDANUR BOSTANCI, ÖZGÜR OKAR VE DENİZ ÇOTAK

NİDANUR BOSTANCI, ÖZGÜR OKAR VE DENİZ ÇOTAK

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Aydınlı sultanlar setleri boş bırakmadı: Denizli BBSK 0-4
images

Federasyonda yeni dönem sınavı: Barış Korkmaz güven tazelemek istiyor
images

Tiran’da üçüncü kez Avrupa şampiyonu olan Furkan Übeyde Çamoğlu hedefini açıklad...
images

Trabzonspor Konyaspor sınavı için hazır: Konya yolunda

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Gölhisar'da alevlere havadan ve karadan müdahale: yangın büyük oranda kontrol altına alındı

Eskişehir'de tarlada kalan 2 bin 500 ton karpuzun hikâyesi

Keşan'da polis denetiminde uyuşturucuya karışık maddeler ve ruhsatsız tabanca bulundu

Muş'ta 12 gündür kayıp genç suat balkaya için arama çalışmaları sürüyor

TREND HABERLER

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu

Coşku dolu kurtuluş gecesi Zakkum'la taçlandı

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Metek kavşağında çarpışma: üç kişi yaralandı

Kayseri'de Buğdaylı Mahallesi'nde kafa kafaya çarpışma: iki sürücü yaralandı

Gece yolunda arkadan çarpışma: Kula'da kamyonette can kaybı ve dört ağır yaralı