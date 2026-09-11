Adalet arayışında acı: Oğuz Murat Aci davası 2 aralığa ertelendi

Duruşma ertelendi:

Gaziosmanpaşa 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, 1 Mart 2024'te Eyüpsultan'da ehliyetsiz sürücü Timur Cihantimur'un karıştığı kazada yaşamını yitiren Oğuz Murat Aci ile ilgili dava 2 Aralık tarihine ertelendi. Duruşma sonrası Aci ailesi ve müşteki avukat basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Ailenin tepkisi:

Duruşma salonu çıkışında konuşan baba Özer Aci, adalet arayışlarını sürdürdüklerini belirtti. Aci, olayın üzerinden "neredeyse 30 ay" geçtiğini söyleyerek, hem manevi destek eksikliğine hem de maddi telafi tekliflerine ilişkin memnuniyetsizliğini dile getirdi. Baba Aci, kamuoyuna ve vicdana seslenerek, "bu yolda bizi ve adaleti parayla tecelli edemeyeceklerine inanmaları lazım" dedi ve maddi yardımı kabul etmediklerini yineledi.

Anne Pervin Aci ise oğlunun yaşaması gerektiğini, olay sırasında müdahale eksikliği iddialarını ve sorumluların en ağır cezada yargılanmasını istediğini ifade etti. Anne Aci, "Bana dünyayı verseler ne yapacağım, benim evladım gitti" sözleriyle kaybın babasında ve ailesinde yarattığı boşluğu vurguladı.

Hukuki süreç ve adli tıp raporu:

Müşteki avukat Hacı Orhan mahkeme sürecine ilişkin değerlendirme yaptı. Avukat, daha önce karşı tarafın "ambulans geç geldiği için ölüm gerçekleşti" itirazının bulunduğunu, ancak dosyaya giren adli tıp raporunun "ölümün sebebinin çarpma olduğu" sonucunu verdiğini belirtti. Bu raporun, ambulans gecikmesi iddiasına ilişkin tartışmayı kapattığını söyledi.

Ayrıca mahkemenin, sanıkların ülkeye dönüşü halinde yakalanmaları yönünde karar aldığı ve iade sürecinin beklendiği bildirildi. Avukat Orhan, iade sürecine ilişkin itirazlar bulunduğunu ve Bakanlık tarafından takip edildiğini aktardı.

2 Aralık'a ertelenen duruşma ile aile sabırla sonucun bekleneceğini vurgularken, hem kamuoyu hem de adli sürecin kararları üzerinde yoğunlaşacağı bir süreç öngörülüyor. Aci ailesi, adaletin sağlanmasını ve sorumluların en ağır şekilde yargılanmasını talep ediyor.

EYÜPSULTAN’DA EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ TİMUR CİHANTİMUR’UN KARIŞTIĞI KAZA SONUCU HAYATINI KAYBEDEN OĞUZ MURAT ACİ’NİN ÖLÜMÜNE İLİŞKİN DURUŞMA SONRASI BASIN AÇIKLAMASI YAPAN OĞUZ MURAT ACİ’NİN BABASI ÖZER ACİ, " NEREDEYSE 30 AYI GEÇTİ BİR SÜREDİR BU OLAYI YAŞADIK. DÜNKÜ GİBİ HATIRLIYORUM MADDİ KISMI BIRAKIN MANEVİ OLARAK ‘GELİN BİZE DESTEK OLUN’ DEDİK AMA BUGÜNE KADAR MANEVİ OLARAK BİR DESTEK GÖRMEDİK. MADDİ DESTEKLERİ DE KABUL ETMİYORUZ. BÖYLE BİR ŞEYE İHTİYACIMIZ YOK. OLANLARA ZATEN VERMİŞLER, ALMIŞLAR O BENİ İLGİLENDİRMİYOR. AMA BU YOLDA BİZİ VE ADALETİ PARAYLA TECELLİ EDEMEYECEKLERİNE İNANMALARI LAZIM DİYE DÜŞÜNÜYORUM" DEDİ.