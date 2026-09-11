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Kumluca belediye başkanı mahallenin pekmez geleneğini yaşattı

Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Bozkurt, Kozcağız'da katıldığı düğünde biber salçası ve armut pekmezi tencerelerini karıştırıp pekmezi tanıttı.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 18:04

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EDİTÖR: Emre Koç

Kumluca belediye başkanı mahallenin pekmez geleneğini yaşattı

Kozcağız'da tencerelerin başında: yerel lezzetin tanıtımı

Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Bozkurt, Kozcağız Beldesi Yeni Mahalle Afet Evleri'nde düzenlenen bir düğünde hem biber salçası hem de armut pekmezi tencerelerinin başına geçti. Yakın birinin törenine katılan Bozkurt, önce salça tenceresini karıştırdı, ardından pekmez tenceresinin kıvamını kontrol etti.

Gelenek üzerine gözlemler:

Bozkurt, tencerenin dibinin tuttuğunu görünce şunları söyledi: "Teyzemiz biber salçası yapıyormuş, yardım edelim dedik. Teyzemizin yaptığı biber salçasına bakıyoruz. Biraz dibi tutmuş. Ama bunu pişiren teyzemiz diyor ki yazın başı pişenin kışın aşı pişer diyor ve doğru söylüyor. Yazın ne hazırladıysanız kışın onu yersiniz. Rahmetli babaannem ve eski insanlar yazın çalışır, kışın tüketirdi. Tabi biz yeni nesil, ne yazın çalışıyoruz ne de kışın. Tüketmeye devam ediyoruz." Bu sözlerle Bozkurt, eski nesillerin hazırlık alışkanlıklarına vurgu yaptı.

Armut pekmezi denetimi ve paylaşım sözü:

Daha sonra armut pekmezi tenceresinin başına geçen Bozkurt, üretimin aşamalarını izledi ve pekmezin kıvamına bakarak değerlendirmede bulundu. Başkan, "Teyzemiz bir yandan biber salçası yapıyor, bir yandan da armut pekmezi yapıyor. Eskiler bilir bunu" dedi. Üretimin niteliğini anlatırken de, "Böyle yavaş yavaş kepçedeki pekmez tencereye akıtılarak, kıvamına bakarlar. Bu hakiki, doğal, armut pekmezi. Piştiğinde, olduğunda sizlerle inşallah paylaşacağız" ifadelerini kullandı.

Etkinlikte birkaç gündür hasta olduğunu belirten Bozkurt, konuşmasını "Allah hastalara şifa, derman arayanlara derman versin" diyerek tamamladı. Başkanın tencerelerin başına geçmesi, hem üretime destek hem de yöresel gıdaların görünür kılınması açısından dikkati çekti.

KUMLUCA BELEDİYE BAŞKANI MUSTAFA BOZKURT, BİBER SALÇASI YAPAN VATANDAŞLARA EŞLİK ETTİ.

KUMLUCA BELEDİYE BAŞKANI MUSTAFA BOZKURT, BİBER SALÇASI YAPAN VATANDAŞLARA EŞLİK ETTİ.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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