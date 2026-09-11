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Trabzonspor Konyaspor sınavı için hazır: Konya yolunda

Trabzonspor, Hüseyin Çimşir yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanla hazırlıklarını tamamlayıp Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Konyaspor maçı için Konya'ya gitti.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 16:57

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Trabzonspor Konyaspor sınavı için hazır: Konya yolunda

Trabzonspor Konyaspor sınavı için hazır: Konya yolunda

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında deplasmanda oynayacağı Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı. Bordo-mavililer, maç öncesi son antrenmanın ardından bu müsabaka için Konya'ya hareket etti.

Hazırlıklar tamamlandı:

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde Teknik Direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanla takım, Konyaspor karşılaşmasına hazır hale getirildi. Antrenman sonrası bordo-mavililer program doğrultusunda Konya'ya yol aldı.

Kadro:

Bordo-mavililerin Konyaspor maçı öncesi kadrosunda şu oyuncular bulunuyor: Andre Onana, Onuralp Çevikkan, Ahmet Doğan Yıldırım, Stefan Savic, Chibuike Nwaiwu, Cenk Özkaçar, Samet Akaydin, Mustafa Eskihellaç, Wagner Pina, Sidny Lopes Cabral, Fabinho, Melih Kabasakal, Ozan Tufan, Metehan Mimaroğlu, Aral Şimşir, Ernest Muçi, Mohamed Salah, Noah Saviolo, Umut Nayir, Paul Onuachu, Ali Habeşoğlu ve Franculino Dju.

TRABZONSPOR, TRENDYOL SÜPER LİG&#039;İN 5. HAFTASINDA DEPLASMANDA OYNAYACAĞI KONYASPOR MAÇININ...

TRABZONSPOR, TRENDYOL SÜPER LİG'İN 5. HAFTASINDA DEPLASMANDA OYNAYACAĞI KONYASPOR MAÇININ HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI. BORDO-MAVİLİLER, BU MÜSABAKA İÇİN KONYA'YA HAREKET ETTİ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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