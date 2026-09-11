Konvoyla uğurlandılar: 51 genç hafız dualarla ilçeye döndü

Seydiler'de hafızlık sevinci:

Kastamonu'nun Seydiler ilçesinde hafızlık eğitimini başarıyla tamamlayan 51 öğrenci için geniş katılımlı bir konvoy düzenlendi. Etkinliğe 200'den fazla araç ile aileler, öğretmenler ve vatandaşlar destek verdi. Konvoy, Kastamonu il merkezinden geçerek Hz. Pir Şeyh Şab'an-ı Veli Hazretleri Külliyesi'ne ulaştı; burada salavatlar eşliğinde öğrenciler külliyeye giriş yaptı ve hocaların yaptığı dualarla tören sonlandı.

konvoy ve ziyaret:

Konvoy başlangıcından itibaren araçlardan yükselen selamlaşma ve salavatlarla Seydiler'e doğru ilerledi. Külliyeye varışta araçlardan inen hafızlar, kortejde yer alan öğretmenler ve velilerle birlikte kısa bir program gerçekleştirdi. Programda, hocaların okuduğu duaların ardından hafızlar tekrar araçlarına binerek ilçeye dönüş yaptı; etkinlik hem katılımcılar hem de çevredeki vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

eğitim sistemi ve okulun hedefleri:

Hafızlık eğitimini veren Seydiler Seyid Zülfikar Vakfı M. Naim Karaman Hafızlık Proje İmam Hatip Ortaokulu, Milli Eğitim Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı arasında imzalanan protokol çerçevesinde örgün eğitimle birlikte hafızlık eğitimi sağlıyor. Okulun Müdür Yardımcısı Gökhan Ergin okulun yapısını şöyle özetledi: "Bizim okulumuz Türkiye'de sınırlı sayıda olan, Kastamonu'da tek olan hafızlık projesiyle birlikte, örgün eğitimin gerçekleştirildiği bir okul."

Ergin, öğrencilerin günlük programını 06.30-12.30 saatleri arasında hafızlık eğitimi, 13.30-17.30 arasında akademik dersler olarak açıkladı ve "Ara verme yok. Hem hafızlık hem de akademi anlamında başarılı öğrenciler yetiştiriyoruz" dedi. Okuldan daha önce 45 öğrencinin mezun olup Türkiye'nin sayılı okullarına gittiği bilgisi de paylaşıldı.

öğrencilerin deneyimleri:

Konvoyun merkezinde yer alan hafızlardan 14 yaşındaki Esre Merve Taş, sürecin zorlu ama tatmin edici olduğunu belirterek, "Hafız oldum, çok zorlu bir süreçti ama güzeldi, değdi. 2 yıl 3 ay geçti. İlk başlarda çok zorlandım, sonları da çok zordu. Ama yapınca rahatlıyorsun" diye konuştu. 12 yaşındaki Kallen Sarımehmet de aynı duyguları paylaşarak, "Çok zorlu geçti, hafız olmak çok güzel bir şey... Sonu çok güzeldi, mutluyum" ifadelerini kullandı.

Okul yönetimi, bu tür etkinliklerle toplumun dikkatini çekmeyi ve okullarının tanıtımını sağlamayı amaçladıklarını belirtti. Konvoyla gerçekleştirilen kutlama, hem öğrencilerin başarılarını vurguladı hem de ilçede hafızlık eğitimine yönelik farkındalığı artırdı.

KASTAMONU’NUN SEYDİLER İLÇESİNDE HAFIZLIĞI BİTİREN 51 ÖĞRENCİ İÇİN KONVOY DÜZENLENDİ. 200’DEN FAZLA ARACIN KATILMASIYLA GERÇEKLEŞTİRİLEN KONVOYUN SONUNDA HZ. PİR ŞEYH ŞAB’AN-I VELİ HAZRETLERİ KÜLLİYESİNDE DUA EDİLDİ.