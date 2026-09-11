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Tiran’da üçüncü kez Avrupa şampiyonu olan Furkan Übeyde Çamoğlu hedefini açıkladı

Gaziantepli Furkan Übeyde Çamoğlu, Tiran’daki Üniversitelerarası Avrupa Taekwondo Şampiyonası’nda erkekler 58 kg’de altın madalya kazanıp üçüncü kez Avrupa şampiyonu oldu.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 17:19

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Tiran’da üçüncü kez Avrupa şampiyonu olan Furkan Übeyde Çamoğlu hedefini açıkladı

Tiran’da bir zafer: üçüncü kez Avrupa şampiyonu

Gaziantepli milli sporcu Furkan Übeyde Çamoğlu, Arnavutluk’un başkenti Tiran’da düzenlenen Üniversitelerarası Avrupa Taekwondo Şampiyonası’nda erkekler 58 kg kategorisinde altın madalya kazandı ve üçüncü kez Avrupa şampiyonu ünvanını elde etti.

Turnuva performansı ve önem:

Çamoğlu, EUSA Avrupa Üniversiteler Dövüş Sporları Şampiyonası kapsamında çıktığı maçlarda teknik disiplin ve direnç göstererek finale kadar yükseldi. Final müsabakasındaki dengeli ve kontrollü oyunuyla kürsünün en üst basamağına çıkarak hem bireysel hem de Türkiye adına önemli bir başarıya imza attı.

Hedef 2028 ve süreç:

Antrenörü Hasan Hüseyin Kılınç, bu başarının arkasında yıllara yayılan bir emeğin bulunduğunu belirtti ve ekip olarak hedeflerinin 2028 Los Angeles Olimpiyatları’nda yer almak ve altın madalya kazanmak olduğunu vurguladı. Kılınç, sürede desteklerini esirgemeyen Gaziantep Valisi Kemal Çeber, İl Gençlik ve Spor Müdürü Numan Nafiz Şahin ve Gaziantep Üniversitesi yetkililerine teşekkür etti.

Çamoğlu, hedeflerini ve motivasyonunu şu sözlerle ifade etti: 'Geçen yıl Çin’in Wuxi kentinde düzenlenen Dünya Taekwondo Şampiyonası’nda gümüş madalya alarak dünya ikincisi olmuştum. Yolumuz uzun, hedefimiz büyük. Daha çok çalışacağız, daha çok mücadele edeceğiz ve Türkiye’ye olimpiyat madalyası getirmek için sonuna kadar çaba harcayacağız'

Üçüncü kez Avrupa şampiyonu olan Çamoğlu’nun başarısı, genç sporcular arasında yükselen bir performans örneği sunuyor. Önümüzdeki dönemlerde sporcunun uluslararası takvimdeki sonuçları, olimpik kota mücadelesi açısından belirleyici olacak ve Türkiye taekwondosunda yeni bir ivme yaratma potansiyeli taşıyor.

ARNAVUTLUK&#039;UN BAŞKENTİ TİRAN’DA DÜZENLENEN ÜNİVERSİTELERARASI AVRUPA TAEKWONDO ŞAMPİYONASI’NDA...

ARNAVUTLUK'UN BAŞKENTİ TİRAN’DA DÜZENLENEN ÜNİVERSİTELERARASI AVRUPA TAEKWONDO ŞAMPİYONASI’NDA, GAZİANTEPLİ MİLLİ SPORCU FURKAN ÜBEYDE ÇAMOĞLU, ERKEKLER 58 KG KATEGORİSİNDE ALTIN MADALYA KAZANARAK ÜÇÜNCÜ KEZ AVRUPA ŞAMPİYONU OLDU.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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