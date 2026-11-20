Olayın gelişimi:

Sakarya’nın Hendek ilçesi Büyükdere Mahallesi Cami Sokak’ta meydana gelen olayda, taziye ziyaretinden evine dönen 76 yaşındaki Nurten Gençali, mahallede serbest dolaştığı öne sürülen sahipli bir köpeğin arkadan saldırısına uğradı. Saldırı sonucu yere düşen Gençali, sol yanağından ısırıldı ve elleri ile bacaklarından yaralandı.

Çevredekilerin müdahalesiyle olay yerinden alınan Gençali ilk olarak Hendek Devlet Hastanesine götürüldü; burada yapılan ilk müdahalenin ardından daha ileri tetkik ve cerrahi müdahale gerekçesiyle Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Sağlık durumu ve müdahale:

Gençali, yüzündeki derin yaralanma nedeniyle yaklaşık 2 saat süren bir ameliyat geçirdi. Ameliyat sonrası doktorların müdahalesi olumlu karşılandı ve hasta tedavi altına alındı. Yaralanmanın yanı sıra düşmenin etkisiyle sol bacağında ve kalça bölgesinde de darbe ve sıyrıklar olduğu belirtildi.

Ailenin açıklamaları ve uyarılar:

Olayın ardından hastaneye gelen oğlu Selçuk Gençali, köpeğin daha önce de salıverildiğini ve aile olarak sahibini defalarca uyardıklarını söyledi. Selçuk Gençali, köpeğin cinsini Sivas Kangalı olarak bildiklerini ve hayvanın kapalı alanda tutulması gerektiği yönünde telkinlerde bulunduklarını ifade etti.

Selçuk Gençali, yaşananın bir çocuğun başına gelmesi durumunda daha ağır sonuçlar doğurabileceğini vurgulayarak, sorumluluğunu aldıkları canlıların toplum güvenliğini riske atmayacak şekilde muhafaza edilmesi, saldırgan hayvanların yönetmeliklere uygun önlemlerle kontrol altına alınması, ağız maskesi kullanılması ve aşılarının tam yapılması gerektiğini belirtti.

Mağdurun mesajı:

Hastanede tedavisi süren Nurten Gençali, yaşadığı olayı anlatarak komşuların dikkatli olmasını ve sahipli hayvanların kontrol altında tutulmasını istedi: 'Herkes köpeğine sahip çıksın, mahallelerimizde rahat edelim.' Ameliyat sonrası genel durumunun iyi olduğu, ancak ayak ve yüz yaralarının takip altında tutulduğu kaydedildi.

NURTEN GENÇALİ