kaza ayrıntıları:

Bingöl-Diyarbakır karayolu Havalimanı Kavşağında meydana gelen kazada, iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Olayın nasıl geliştiğine ilişkin ayrıntılar henüz netleştirilmedi.

müdahale ve tahliye:

İhbar üzerine bölgeye polis, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

olay yeri incelemesi:

Polis ekipleri, kaza sonrası olay yerinde inceleme yaptı ve olayla ilgili soruşturma başlattı. Yetkililer, kaza nedeninin belirlenmesi için delil toplama ve ifadelere başvurmaya devam ediyor.

BİNGÖL’DE KAZA 3 YARALI