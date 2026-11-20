kaza ayrıntıları:
Bingöl-Diyarbakır karayolu Havalimanı Kavşağında meydana gelen kazada, iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Olayın nasıl geliştiğine ilişkin ayrıntılar henüz netleştirilmedi.
müdahale ve tahliye:
İhbar üzerine bölgeye polis, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
olay yeri incelemesi:
Polis ekipleri, kaza sonrası olay yerinde inceleme yaptı ve olayla ilgili soruşturma başlattı. Yetkililer, kaza nedeninin belirlenmesi için delil toplama ve ifadelere başvurmaya devam ediyor.
BİNGÖL’DE KAZA 3 YARALI
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