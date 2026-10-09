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Aydıntepe'de Bilali Habeş Camii'nde hatim programıyla din görevlileri haftası anıldı

Bilali Habeş Camii'nde Camiler ve Din Görevlileri Haftası için yapılan hatimde Bayram Gündoğdu Kur'an okudu; duayı İlçe Müftüsü Yavuz Koyuncu yaptı.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 09:38

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EDİTÖR: Emre Koç

Aydıntepe'de Bilali Habeş Camii'nde hatim programıyla din görevlileri haftası anıldı

Bilali Habeş Camii'nde hatim programı

Bayburt’un Aydıntepe ilçesinde, Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla Bilali Habeş Camii'nde düzenlenen hatim programı ilçe halkı ve din görevlilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Programın akışı:

Programda din görevlisi Bayram Gündoğdu tarafından Kur’an-ı Kerim tilaveti yapıldı. Ardından din görevlilerince okunan hatm-i şerifin duası, Aydıntepe İlçe Müftüsü Yavuz Koyuncu tarafından yapıldı.

Müftülüğün mesajı:

Aydıntepe İlçe Müftülüğü, programın ardından din hizmetine emek veren tüm din görevlilerinin Camiler ve Din Görevlileri Haftası’nı kutladı ve görevlerine teşekkürlerini iletti.

AYDINTEPE’DE CAMİLER VE DİN GÖREVLİLERİ HAFTASI KAPSAMINDA HATİM PROGRAMI DÜZENLENDİ

AYDINTEPE’DE CAMİLER VE DİN GÖREVLİLERİ HAFTASI KAPSAMINDA HATİM PROGRAMI DÜZENLENDİ

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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