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Bayburt'ta gelecek için 21 noktada nitrat izleme çalışması

Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, tarımsal kaynaklı nitrat kirliliğini önlemek için 15 akarsu ve 6 gölette toplam 21 noktadan su örneği aldı.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 10:27

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EDİTÖR: Serkan Varol

Bayburt'ta gelecek için 21 noktada nitrat izleme çalışması

Bayburt'ta gelecek için 21 noktada nitrat izleme çalışması

Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, tarımsal kaynaklı nitrat kirliliğinin önlenmesi amacıyla 15 akarsu ve 6 gölet olmak üzere toplam 21 noktadan su numunesi alarak analiz çalışmaları gerçekleştirdi.

numune alma ve denetim süreci:

Çalışmalarda su kaynaklarının mevcut durumu yerinde kontrol edildi ve denetimler yapıldı. Alınan su numuneleri üzerinde analiz çalışmaları gerçekleştirilerek tarımsal faaliyetlerden kaynaklanabilecek nitrat kirliliğinin tespit edilmesi hedeflendi.

koruma hedefleri ve sürdürülebilirlik:

Yürütülen çalışmaların önceliği, tarımsal kaynaklı nitrat kirliliğinin önlenmesi ve doğal su kaynaklarının korunmasıdır. Yetkililer, gelecek nesillere temiz ve sağlıklı su kaynakları bırakmak amacıyla bu çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

Proje kapsamında gerçekleştirilen analiz ve denetimlerle su kalitesine ilişkin mevcut durumun izlenmesine devam edileceği belirtildi.

BAYBURT’TA 21 NOKTADAN SU NUMUNESİ ALINDI

BAYBURT’TA 21 NOKTADAN SU NUMUNESİ ALINDI

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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