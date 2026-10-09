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Van'da gökyüzünü kızıl renge boyayan kuşların eş zamanlı süzülüşü

Van Gölü kıyısında günbatımında oluşan turuncu-kızıl ışıklar arasında süzülen kuş sürüleri, sakinlerin izlediği senkronize görüntüler oluşturdu.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 10:27

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EDİTÖR: Aslı Han

Van'da gökyüzünü kızıl renge boyayan kuşların eş zamanlı süzülüşü

Van gölünde günbatımı şöleni:

Van Gölü çevresinde günün son ışıklarıyla birlikte gökyüzü turuncu ve kızıl tonlara büründü. Akşamın alacakaranlığında, güneşle birlikte hareket eden kuş sürülerinin oluşturduğu manzara dikkat çekti. Ufuk çizgisi boyunca ilerleyen sürüler, güneşin önünden geçerken ortaya kartpostallık görüntüler çıkardı.

Güneşin kızıllığı, kuşların kanat çırpışlarıyla birleşince sahneye sinematik bir etki kazandı. Sürü halinde süzülen kuşların siluetleri, ışıkların kontrastıyla belirginleşti ve fotoğraf meraklıları ile gökyüzünü izleyenler için unutulmaz kareler sundu.

sürükleyici siluetler:

Günün yorgunluğunu atan Vanlılar, sahilde veya yüksek noktalarda bir araya gelerek bu doğa olayını takip etti. Kuşların eş zamanlı hareketleri, gökyüzünde ritmik bir düzen oluşturdu; bu düzen izleyenlere huzur veren bir estetik sundu. Işık ile gölge arasındaki geçişler, her uçuşta farklı bir kompozisyon yarattı.

sakinlerin tanıklığı ve anlık paylaşımlar:

O anlara tanıklık edenler telefon ve fotoğraf makinelerine sarıldı; görüntüler sosyal medyada kısa sürede paylaşıldı. Bu tür doğal anlar, hem bölge halkı hem de ziyaretçiler için günün sonundaki küçük bir ritüel niteliğinde oldu. Günbatımı ve kuş sürüleri birleşimi, Van Gölü manzarasına ayrı bir anlam kattı.

VAN’DA GÜNBATIMI SIRASINDA GÜNEŞİN ÖNÜNDEN GEÇEN KUŞLAR, ORTAYA ÇIKAN SİLUETLERİYLE GÖKYÜZÜNDE...

VAN’DA GÜNBATIMI SIRASINDA GÜNEŞİN ÖNÜNDEN GEÇEN KUŞLAR, ORTAYA ÇIKAN SİLUETLERİYLE GÖKYÜZÜNDE GÖRSEL ŞÖLEN OLUŞTURDU.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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