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Aydıntepe'de okul yemekhanesinde hijyen denetimi yapıldı

Aydıntepe Şehit Erdal Eraslan Ortaokulu yemekhanesinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Bilgin'in katıldığı denetimde gıda güvenliği ve hijyen incelendi.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 11:27

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EDİTÖR: Emre Koç

Aydıntepe'de okul yemekhanesinde hijyen denetimi yapıldı

Aydıntepe Şehit Erdal Eraslan Ortaokulu yemekhanesinde yerinde inceleme

Aydıntepe Şehit Erdal Eraslan Ortaokulunun yemekhanesinde, gıda güvenliği ve hijyen denetimi gerçekleştirildi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Bilgin, öğrencilerle birlikte yemek sırasına girerek sunulan hizmetleri yerinde inceledi.

Denetimin ayrıntıları:

Bilgin, yemeklerin kalitesi ile servis düzenini kontrol etti; ayrıca personelin uygulamalarını ve çalışma alanlarının temizliğini gözlemledi. Yapılan kontrollerde gıda güvenliği kriterleri ve hijyen şartlarına özellikle dikkat edildi.

Okul ortamında sağlıklı beslenmenin önemi:

İlçe yetkilileri, öğrencilerin sağlıklı ve güvenilir ortamlarda beslenmesinin öncelikli hedef olduğunu vurguladı. Okul yemekhanesindeki denetimlerin devam ettiği bildirildi.

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Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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