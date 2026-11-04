Aydıntepe'de okul yemekhanesinde hijyen denetimi yapıldı

Aydıntepe Şehit Erdal Eraslan Ortaokulu yemekhanesinde yerinde inceleme

Aydıntepe Şehit Erdal Eraslan Ortaokulunun yemekhanesinde, gıda güvenliği ve hijyen denetimi gerçekleştirildi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Bilgin, öğrencilerle birlikte yemek sırasına girerek sunulan hizmetleri yerinde inceledi.

Denetimin ayrıntıları:

Bilgin, yemeklerin kalitesi ile servis düzenini kontrol etti; ayrıca personelin uygulamalarını ve çalışma alanlarının temizliğini gözlemledi. Yapılan kontrollerde gıda güvenliği kriterleri ve hijyen şartlarına özellikle dikkat edildi.

Okul ortamında sağlıklı beslenmenin önemi:

İlçe yetkilileri, öğrencilerin sağlıklı ve güvenilir ortamlarda beslenmesinin öncelikli hedef olduğunu vurguladı. Okul yemekhanesindeki denetimlerin devam ettiği bildirildi.

AYDINTEPE’DE OKUL YEMEKHANESİNDE HİJYEN KONTROLÜ YAPILDI