Aynada görünmeyen kayıp: zayıflama iğneleri kası ve metabolizmayı nasıl etkiliyor

Zayıflama iğnelerinin yükselişi ve uyarı işaretleri:

Son dönemde obezite tedavisinde yaygınlaşan yeni nesil zayıflama iğneleri kısa sürede dikkat çekici kilo kayıpları sağlayabiliyor. Ancak İstanbul Gelişim Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Merve Bayram uyarıyor: verilen kilogramlar tek başına başarı göstergesi olmamalı, vücut kompozisyonu ve uzun vadeli sağlık etkileri göz önünde bulundurulmalı.

Kilo kaybı etkileri ve geri alım riski:

Araştırmalarda, kullanılan ilaca bağlı olarak ortalama %15 ile %20 arasında kilo kaybı görüldü; bu düzey geçmişte daha çok cerrahi girişimlerle elde ediliyordu. Bir çalışmada ise katılımcıların verdikleri kilonun yaklaşık üçte ikisini ilacı bıraktıktan sonraki bir yıl içinde geri aldığı raporlandı. Doç. Dr. Bayram, obezitenin tedavi sonrası da uzun dönem takip gerektiren bir hastalık olduğuna dikkat çekerek, tedaviye başlanırken koruma stratejisinin planlanmasının önemini vurguluyor.

Kas kaybı ve görünmeyen değişiklikler:

Hızlı ve yüksek orandaki kilo kaybında kaybedilen ağırlığın %25-40'ının yağsız doku olabileceği belirtiliyor. Direnç egzersizi ve yeterli protein alımı olmadığında bu oran daha da artıyor. Bayram, kas kaybının yalnızca estetik bir sorun olmadığını; dinlenme metabolik hızını, insülin duyarlılığını, kemik sağlığını ve ileri yaşlarda düşme ve kırık riskini etkilediğini söylüyor.

Hızlı kilo kaybı yüz bölgesinde yağ dokusu kaybına bağlı olarak yanak çökmesi, yüz hatlarının keskinleşmesi ve ani yaşlanma izlenimi oluşturabiliyor. Bayram ayrıca önemli bir noktayı şu sözlerle özetliyor: "Yüzde gördüğümüz kaybın bir benzeri uyluk ve gövde kaslarında da yaşanabiliyor. Oradaki değişimi ise ayna göstermiyor."

Beslenme eksiklikleri ve sindirim şikâyetleri:

İştah baskılanmasının getirdiği düşük enerji alımı günlük alımı 500 ila 1.000 kalori kadar azaltabilir; ancak bununla birlikte protein, vitamin ve mineral alımı da düşebilir. Bayram, porsiyonların küçülmesiyle demir, B12 vitamini, folat, kalsiyum ve lif yetersizliklerinin ortaya çıkabileceğini, bunun halsizlik, saç dökülmesi ve safra taşı riskini artırabileceğini belirtiyor.

Tedavi sürecinde özellikle doz artırımı dönemlerinde bulantı, kusma, kabızlık ve karın ağrısı gibi şikâyetler görülebiliyor. Bayram, tekrarlayan kusma nedeniyle sıvı alamayan veya şiddetli, geçmeyen karın ağrısı yaşayan kişilerin gecikmeden tıbbi yardım alması gerektiğini vurguluyor.

Metabolik uyum ve tedavi sonrası zorluklar:

Uzun süre düşük kalorili beslenme vücudun enerji kısıtlamasına karşı adaptasyon geliştirmesine yol açabilir; yağsız doku azalması ve dinlenme metabolik hızının beklenenden fazla düşmesi bu adaptif yanıtın parçalarıdır. Doç. Dr. Bayram, ilacı bıraktıktan sonra iştah geri dönerken metabolik hızın hâlâ düşük olmasının çift yönlü sorun yarattığını belirtiyor; bu durumda kişi verdiği kiloları daha olumsuz bir vücut kompozisyonuyla geri alabilir.

Bu nedenle Bayram, iştah az olsa bile yeterli protein sağlayan, kişiye uygun ve sürdürülebilir bir beslenme düzeninin tedavi sürecine erken dönemde eklenmesi gerektiğini söylüyor.

Davranışsal boyut ve takip gereksinimi:

Zayıflama iğnelerinin yeme davranışları üzerinde de etkileri olabiliyor. İştah baskılanması bazı bireylerde aşırı kısıtlama, öğün atlamayı başarı olarak görme ve açlık-tokluk sinyallerine güvenin kaybolması gibi riskleri tetikleyebiliyor. Bayram, ilacı düşünen veya kullanan kişilerde tedavi öncesinde yeme bozukluğu taraması yapılması ve süreç boyunca davranışların izlenmesinin önemini vurguluyor; ergenler ve genç kadınlar özel risk grupları olarak belirtiliyor.

Bayram'ın özetlediği gibi: "İlaç iştahı azaltır ama ne yiyeceğimizi belirlemez." Araştırmalarda görülen etkileyici kilo kayıpları genellikle ilacın beslenme ve fiziksel aktivite desteğiyle birlikte uygulandığı programlarda elde edildi.

Uygulamada öneriler ve son söz:

Doç. Dr. Merve Bayram, zayıflama iğnesi kullanan veya kullanmayı düşünenlere şu temel önerileri iletiyor: tedavi öncesi hekim değerlendirmesi, başlandığı ilk günden itibaren diyetisyen takibi, öğünlerde yeterli protein sağlanması, düzenli sıvı ve lif alımının desteklenmesi ile kasları çalıştıran egzersizlerin günlük yaşama dâhil edilmesi. Bayram, en doğru yaklaşımın ilacı bir araç olarak görmek ve kilo kaybının kalitesini ve kalıcılığını beslenme ve yaşam tarzı değişiklikleriyle güvence altına almak olduğunu belirterek sözlerini tamamlıyor.

İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ