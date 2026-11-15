Bölgesel amatör lig maçında taç çizgisinde çarpışma; oyuncuların durumu iyi

saha kenarında meydana gelen çarpışma:

Bölgesel Amatör Lig mücadelesinde Nusaybin Belediyespor ile Siirtspor arasında oynanan karşılaşmada kısa süreli panik yaşandı. Mücadelenin 39. dakikasında taç çizgisi kenarında top mücadelesine giren iki futbolcu, saha kenarındaki beton zemine çarptı.

ilk müdahale ve sağlık ekiplerinin müdahalesi:

Çarpışmanın hemen ardından Siirtsporlu Yahya Bengi için acil müdahale gerekti; oyuncunun dilinin boğazına kaçtığı belirtildi. Olay yerinde bulunan Nusaybin Belediyespor sağlık ekibi ilk müdahaleyi yaptı, daha sonra ambulans sahaya girerek oyuncuların durumunu kontrol etti. Nusaybin ekibinin hızlı müdahalesi, kritik anın atlatılmasında etkili oldu.

maçın akışı ve son durum:

Sağlık ekiplerinin değerlendirmesinin ardından Siirtsporlu Yahya Bengi ile Nusaybin Belediyesporlu Burak Çetin'in sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Yaşanan olayın ardından mücadele kısa süreliğine durakladı, kontroller tamamlandıktan sonra karşılaşma kaldığı yerden devam etti.

Olay, saha kenarındaki zemin ve güvenlik önlemlerine dair tartışmaları yeniden gündeme getirirken; kulüplerin ve sağlık ekiplerinin hızlı davranışı olası daha ciddi bir durumu engelledi.

BÖLGESEL AMATÖR LİG'DE OYNANAN NUSAYBİN BELEDİYESPOR-SİİRTSPOR KARŞILAŞMASINDA YAŞANAN SAKATLIK, KISA SÜRELİ KORKUYA NEDEN OLDU.