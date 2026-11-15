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Fenerbahçe Kocaelispor maçı öncesi taktik ve hız ağırlıklı çalıştı

Fenerbahçe, 21 Kasım'daki Kocaelispor maçı öncesi Emre Belözoğlu yönetiminde core, ısınma, pas ve taktik çalıştı; milli oyuncular antrenmanda yer almadı.

GİRİŞ: 15 Kasım 2026 - 15:14

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Fenerbahçe Kocaelispor maçı öncesi taktik ve hız ağırlıklı çalıştı

antrenman Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleşti:

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında 21 Kasım Cumartesi günü deplasmanda karşılaşacağı Kocaelispor maçı hazırlıklarını sürdürdü. Takım, hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör Emre Belözoğlu yönetiminde gerçekleştirdi.

İdman programı salonda başlayan core çalışmaları ile başladı. Sahaya çıkan oyuncular ısınma ve çabukluk hareketleriyle tempoyu artırdı, ardından pas ve alan kontrolünü hedefleyen çalışmalar yapıldı. Antrenman, hem takımın ortak hareketliliğini güçlendiren taktiksel uygulamalar hem de oyuncuların bireysel yeteneklerine yönelik çalışmalarla tamamlandı.

kadro eksikleri ve sonraki çalışma:

Antrenmana, milli takımlarında bulunan futbolcular katılmadı; bu nedenle teknik ekip eksik oyuncuları dikkate alarak uygulamalarını planladı. Sarı-lacivertliler çalışmalarına Salı günü yapılacak idmanla devam edecek ve hazırlık süreci maç gününe kadar kademeli olarak yoğunlaştırılacak.

Öne çıkan nokta, antrenmanda hız ve taktik uyumuna özel ağırlık verilmiş olması; bu yaklaşımın deplasmandaki mücadelede takımın organizasyonuna olumlu yansımaları hedefleniyor.

FENERBAHÇE, TRENDYOL SÜPER LİG&#039;İN 12. HAFTASINDA 21 KASIM CUMARTESİ GÜNÜ DEPLASMANDA KOCAELİSPOR...

FENERBAHÇE, TRENDYOL SÜPER LİG'İN 12. HAFTASINDA 21 KASIM CUMARTESİ GÜNÜ DEPLASMANDA KOCAELİSPOR İLE OYNAYACAĞI MAÇIN HAZIRLIKLARINI YAPTIĞI ANTRENMANLA SÜRDÜRDÜ

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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