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Hayvanat bahçesinde rakun ve çalı kanguruları için tür odaklı yaşam alanları

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Anadolu Harikalar Diyarı'nda 5 rakun ve 4 çalı kangurusu için türlere uygun oyun, serinleme ve barınak alanları hizmete sundu.

GİRİŞ: 15 Kasım 2026 - 15:12

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EDİTÖR: Aslı Han

Hayvanat bahçesinde rakun ve çalı kanguruları için tür odaklı yaşam alanları

Yeni yaşam alanlarının amacı ve kapsamı:

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Anadolu Harikalar Diyarı Hayvanat Bahçesi'nde hayvan refahını artırmaya yönelik yeni düzenlemeleri hayata geçirdi. Belediye, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'ın "insanı ve tüm canlıları merkeze alan belediyecilik anlayışı" doğrultusunda, hayvanların hem fiziksel hem de davranışsal ihtiyaçlarını gözeten alanlar hazırladı. Proje kapsamında özellikle çevresel zenginlik gereksinimi yüksek türlere odaklanıldı.

Rakunlara yönelik düzenlemeler:

Hayvanat bahçesinde bulunan 5 rakun için tasarlanan yeni barınakta, türün meraklı ve hareketli doğasına uygun oyun alanları ile serinleme bölümleri öne çıkıyor. Yeni düzenlemeler; tırmanma imkânı sağlayan yapılar, keşif davranışlarını teşvik eden zenginleştiriciler ve özellikle yaz aylarında rakunların rahatlaması için oluşturulan su ve gölgeleme alanlarını içeriyor. Bu uygulamalar, rakunların doğal davranışlarını sürdürmelerini desteklemeyi ve sıcaklık kaynaklı stres faktörlerini azaltmayı hedefliyor.

Çalı kangurularının yeni yaşam alanı:

4 çalı kangurusu için ayrılan bölüm, türün küçük-orta boy yapısına ve sıçrayarak hareket etme alışkanlığına uygun biçimde düzenlendi. Alan, otçul beslenme alışkanlıklarına ve günlük aktivitelerine olanak tanıyacak biçimde zeminsel düzenlemeler, dinlenme yerleri ve yeterli hareket alanı sağlayacak şekilde planlandı. Bu düzenlemeler, çalı kangurularının türlerine özgü davranışlarını sergilemelerine imkân veriyor.

Bakım, eğitim ve ziyaretçi bilgileri:

Anadolu Harikalar Diyarı, 136 farklı türden yaklaşık bin 600 hayvana ev sahipliği yapıyor ve Türkiye'nin önemli hayvanat bahçelerinden biri olarak faaliyet gösteriyor. Hayvanların sağlık ve refahı, veteriner hekimler ve uzman bakıcılar tarafından sürekli takip ediliyor. Mevsim koşullarına göre uygulanan serinletme tedbirleri, gölgelendirme ve türe özgü bakım protokolleri özellikle yaz döneminde öne çıkarılıyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin gerçekleştirdiği yeni barınak düzenlemeleriyle amaç, hayvanların sadece barınma gereksinimini karşılamak değil; aynı zamanda doğal davranışlarını sergileyebilecekleri, çevresel zenginlikten yararlanabilecekleri yaşam alanları oluşturmak. Anadolu Harikalar Diyarı, ziyaretçilere doğanın farklı örneklerini tanıtırken eğitim ve koruma misyonunu da sürdürmeyi hedefliyor.

Ziyaretçiler hayvanat bahçesini 10.00-18.00 saatleri arasında ziyaret edebilirler.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, ANADOLU HARİKALAR DİYARI HAYVANAT BAHÇESİ’NDE HAYVANLARIN DOĞAL...

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, ANADOLU HARİKALAR DİYARI HAYVANAT BAHÇESİ’NDE HAYVANLARIN DOĞAL DAVRANIŞLARINI SERGİLEYEBİLECEKLERİ, SAĞLIKLI VE KONFORLU KOŞULLARDA YAŞAYABİLECEKLERİ YENİ YAŞAM ALANLARINI HİZMETE SUNUYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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