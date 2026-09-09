Ayşe Tokyaz davasında karar günü: kardeşi Esra Tokyaz umutlu

Dava bugün devam ediyor:

Küçükçekmece 11 Temmuz'da eski polis memuru Cemil Koç tarafından öldürülen üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz (22) davasında bugün duruşma devam ediyor. Cesedi bavula konularak Eyüpsultan yol kenarına bırakılan Tokyaz'ın duruşmasında karar bekleniyor.

Kardeşinin açıklamaları:

Duruşma öncesi basın açıklaması yapan kardeşi Esra Tokyaz, "Biz verilecek kararı bekliyoruz, umarım da bugün bir karar çıkar. Mahkemede Cemil’ın sergiledikleri bütün hareketler de öngörülür ona göre bir ceza uygulanır. Bugün Cemil umarım son kez savunmasını yapacak" dedi.

Esra Tokyaz ayrıca adli tıp bulgularına dikkat çekti: "Çünkü Ayşe’nin otopsisini sayacak. Kendi somut delil olarak onları söylüyor. Ayşe beyin kanaması ve kafa travması ile hayatını kaybetti. Nazal kemiği ve çenesinde kırıklar var. Uyluk içlerinde yaralanmalar var. Cemil merdivenlerden düştüğünü iddia ediyor ama gösterdiği merdivenlerden düşmesiyle uyluk içlerinde yaralanmalar olmaz. Bunun hiçbir mantıksal ve bilimsel açıklaması olamaz. Çünkü tıbbi tablo ortada. Ama Cemil’i dinleyeceğiz avukatlarında yine değişiklik oldu. İki gün önce istifalarını verdiler. Bugün dava umarım ertelenmez ve karar çıkar"

Mahkeme sürecine ilişkin beklenti:

Açıklamada, sanığın savunmasının bugün son kez gerçekleşmesi ve mahkemenin otopsi raporu ile ortaya konan delilleri dikkate alarak ceza tayin etmesi beklendiği vurgulandı. Aile kararın açıklanmasını beklediklerini ve adaletin yerini bulmasını istediklerini belirtti.

ESRA TOKYAZ