Dolar 48,4734 +0,04%
Euro 56,4376 +0,19%
Bist 14.546,17 +0,98%
Altın Gram 6.928,89 +0,16%
EUR/USD 1,1637 +0,07%
Brent Petrol 99,78 +1,90%
--°

Ayşe Tokyaz davasında karar günü: kardeşi Esra Tokyaz umutlu

Küçükçekmece'de öldürülen Ayşe Tokyaz davasında bugün karar bekleniyor; kardeşi Esra Tokyaz, otopsi ve deliller ışığında adalet istiyor.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 11:01

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Ayşe Tokyaz davasında karar günü: kardeşi Esra Tokyaz umutlu

Dava bugün devam ediyor:

Küçükçekmece 11 Temmuz'da eski polis memuru Cemil Koç tarafından öldürülen üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz (22) davasında bugün duruşma devam ediyor. Cesedi bavula konularak Eyüpsultan yol kenarına bırakılan Tokyaz'ın duruşmasında karar bekleniyor.

Kardeşinin açıklamaları:

Duruşma öncesi basın açıklaması yapan kardeşi Esra Tokyaz, "Biz verilecek kararı bekliyoruz, umarım da bugün bir karar çıkar. Mahkemede Cemil’ın sergiledikleri bütün hareketler de öngörülür ona göre bir ceza uygulanır. Bugün Cemil umarım son kez savunmasını yapacak" dedi.

Esra Tokyaz ayrıca adli tıp bulgularına dikkat çekti: "Çünkü Ayşe’nin otopsisini sayacak. Kendi somut delil olarak onları söylüyor. Ayşe beyin kanaması ve kafa travması ile hayatını kaybetti. Nazal kemiği ve çenesinde kırıklar var. Uyluk içlerinde yaralanmalar var. Cemil merdivenlerden düştüğünü iddia ediyor ama gösterdiği merdivenlerden düşmesiyle uyluk içlerinde yaralanmalar olmaz. Bunun hiçbir mantıksal ve bilimsel açıklaması olamaz. Çünkü tıbbi tablo ortada. Ama Cemil’i dinleyeceğiz avukatlarında yine değişiklik oldu. İki gün önce istifalarını verdiler. Bugün dava umarım ertelenmez ve karar çıkar"

Mahkeme sürecine ilişkin beklenti:

Açıklamada, sanığın savunmasının bugün son kez gerçekleşmesi ve mahkemenin otopsi raporu ile ortaya konan delilleri dikkate alarak ceza tayin etmesi beklendiği vurgulandı. Aile kararın açıklanmasını beklediklerini ve adaletin yerini bulmasını istediklerini belirtti.

ESRA TOKYAZ

ESRA TOKYAZ

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Sosyal medya soruşturmasında Ali Haydar Kurum gözaltına alındı
images

Küçükçekmece'de yıkım sırasında çöken bina mahallede paniğe yol açtı
images

İstanbul'da üç ilçede eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 11 kişi gözaltına alın...
images

Çanakkale'de hafta boyu süren huzur uygulamasında 7 şüpheli tutuklandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Gerze'ye yeni cami için ilk kazma vuruluyor

Talas'ta tramvay son durağı yakınında 7 bin metrekarelik ticari arsa yatırımcı bekliyor

Hisarcık'ta köy hizmetlerinde öncelikler belirlendi

Mahalle ihtiyaçları yerinde tespit edildi: Beşikci muhtar ve vatandaşlarla buluştu

TREND HABERLER

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Çorum’da husumet sokakta bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı, 2 gözaltı

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu

Coşku dolu kurtuluş gecesi Zakkum'la taçlandı

Üsküdar'da meclis dengeleri değişti: dört eski CHP'li AK Parti'ye geçti

Selendi'de oyun havalarıyla şenlenen tütün ve cirit festivali