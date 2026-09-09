Otoyolda tehlike yaratan düğün konvoyuna 84 bin 308 lira ceza

Dörtyol'da konvoy tespiti:
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde otoyolda düğün konvoyu oluşturarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüler cep telefonu kamerasına yansıdı. Kayıtlar, olayın yetkililere intikal etmesine zemin hazırladı.
jandarmanın tespiti ve incelemesi:
Görüntüler üzerine Otoyol Jandarması ekipleri çalışma başlattı ve araçları ile sürücüleri tespit etti.
uygulanan cezalar:
Jandarma ekipleri tarafından 8 araca toplam 84 bin 308 TL trafik cezası uygulandı.
DÖRTYOL İLÇESİNDE OTOYOLDA DÜĞÜN KONVOYU OLUŞTURARAK TRAFİK GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE DÜŞÜRDÜĞÜ BELİRLENEN SÜRÜCÜLER CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI.
Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış
Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!