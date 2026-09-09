Otoyolda tehlike yaratan düğün konvoyuna 84 bin 308 lira ceza

Dörtyol'da konvoy tespiti:

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde otoyolda düğün konvoyu oluşturarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüler cep telefonu kamerasına yansıdı. Kayıtlar, olayın yetkililere intikal etmesine zemin hazırladı.

jandarmanın tespiti ve incelemesi:

Görüntüler üzerine Otoyol Jandarması ekipleri çalışma başlattı ve araçları ile sürücüleri tespit etti.

uygulanan cezalar:

Jandarma ekipleri tarafından 8 araca toplam 84 bin 308 TL trafik cezası uygulandı.

DÖRTYOL İLÇESİNDE OTOYOLDA DÜĞÜN KONVOYU OLUŞTURARAK TRAFİK GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE DÜŞÜRDÜĞÜ BELİRLENEN SÜRÜCÜLER CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI.