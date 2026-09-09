Bayat'ta çiftlik operasyonu: 46 kök Hint keneviri imha edildi, şüpheli tutuklandı

Çorum'un Bayat ilçesinde gerçekleştirilen operasyonun ayrıntıları
Bayat İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, S.B.'ye ait çiftlikte, uyuşturucu maddelerin temini ve önlenmesine yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında operasyon düzenledi.
Operasyon detayları:
Aramalarda toplam 46 kök Hint keneviri ele geçirildi. Ele geçirilen Hint kenevirleri, yasal işlemlerin tamamlanmasının ardından yetkililerce imha edildi.
Yasal süreç ve son durum:
Gözaltına alınan çiftlik sahibi S.B., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan şüpheli tutuklandı.
ÇORUM’UN BAYAT İLÇESİNDE POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN BİR ÇİFTLİĞE DÜZENLENEN OPERASYONDA 46 KÖK HİNT KENEVİRİ ELE GEÇİRİLDİ. OLAYLA İLGİLİ GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİ, ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ.
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