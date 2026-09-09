sumud filosu aktivisti yaÅŸar yavuz, netanyahu ve yetkililer hakkında suç duyurusunu yineledi

Gaziantep'te duruşma katılımı ve basın açıklaması:

İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve diğer İsrailli yetkililer hakkında yürüttüğü dosya kapsamında yapılan duruşmaya, Sumud Filosu aktivisti ve gazeteci Yaşar Yavuz Gaziantep Adliyesi'nden katıldı. Duruşmanın ardından Gaziantep Adliyesi Vatandaş Girişi önünde bir basın açıklaması yapan Yavuz, hukuki sürecin takipçisi olduklarını belirtti.

Sumud Filosu yolculuğu ve iddiaların özeti:

Yavuz, 2025 yılının Eylül ayında Gazze'ye insani yardım ulaştırmak ve İsrail'in Gazze üzerindeki ablukasına dikkat çekmek amacıyla Akdeniz'e açıldıklarını anlattı. İddialara göre 1 Ekim 2025 tarihinde, uluslararası sularda seyrederken gemilere İsrail güçleri tarafından hukuka aykırı müdahale gerçekleştirildi. Yavuz, "Biz İsrail'in egemenlik alanında değildik. Uluslararası sulardaydık" diyerek, gemilere çıkan silahlı güçlerin kontrolü zorla ele geçirdiğini ve aktivistleri alıkoyduğunu ifade etti.

Yavuz'un beyanına göre, alıkonulmalarının ardından grupla birlikte Aşdod Limanı'na götürüldüler; burada saatler süren sorgulamanın ardından Negev Çölü'ndeki Ketziot Cezaevi'ne sevk edildiler ve üç gün boyunca tutuldu. Üç günlük tutukluluk sürecinde, Yavuz fiziki ve psikolojik işkence, hakaretler, ölüm tehditleri ve temel hakların ihlali iddialarına maruz kaldıklarını açıkladı.

Hukuki süreç, talepler ve uluslararası çağrı:

Bunların üzerine Yaşar Yavuz ve diğer aktivistler, İsrailli failler hakkında suç duyurusunda bulunduklarını bildirdi. İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki dosya numarası 2026/108 Esas olarak kayda geçmiş; dosya kapsamında daha önce yakalama kararı çıkarıldığı ve kırmızı bülten talebinde bulunulduğu açıklandı. Yavuz, Türkiye'nin attığı bu adımı, zulme uğrayan milyonlar için umut ışığı ve cezasızlığa son verilmesi yönünde güçlü bir irade olarak nitelendirdi.

Açıklamada ayrıca Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana yaşanan can kayıplarına dikkat çekildi: Yavuz, toplam 73 bin 470 kişinin, bunun 21 bin 283'ünün çocuk olduğunu, 450'sinin yeni doğmuş bebek ve binden fazlasının bir yaşını dahi doldurmamış çocuklardan oluştuğunu söyledi. Yavuz, sadece kendilerine yapılanların hesabını sormakla kalmayacaklarını; Gazze'de işlendiği öne sürülen ağır suçların da cezasız kalmaması gerektiğini vurguladı.

Basın açıklamasında uluslararası yargı mercilerine ve ülkelere çağrı yapan Yavuz, hukukun güçlülerin baskısı altında susturulmaması gerektiğini ifade etti ve cezasızlığın gelecekteki suçlara da cesaret verdiği uyarısında bulundu.

STANBUL 11. AĞIR CEZA MAHKEMESİ’NİN İSRAİL BAŞBAKANI BİNYAMİN NETANYAHU VE İSRAİLLİ YETKİLİLER HAKKINDA YÜRÜTÜLEN DAVANIN DURUŞMASINA, SUMUD FİLOSU AKTİVİSTİ GAZETECİ YAŞAR YAVUZ GAZİANTEP ADLİYESİ’NDEN KATILDI. DAVANIN DURUŞMASININ ARDINDAN YAVUZ, GAZİANTEP ADLİYESİ VATANDAŞ GİRİŞİ ÖNÜNDE BASIN AÇIKLAMASI YAPTI.