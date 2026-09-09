Gercüş'te güvenlik korucularının dayanışma ağı resmi statüye kavuştu

Batman’ın Gercüş ilçe merkezinde kurulan Gercüş Güvenlik Korucuları Birliği Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (GERKOR-DER), resmi kuruluş sürecini tamamlayarak faaliyetlerine başladı. Dernek, güvenlik korucularının birlik, beraberlik ve dayanışmasını sağlamak amacıyla hayata geçirildi.

Kayıt ve onay süreci:

Batman Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yapılan incelemelerin ardından derneğin kuruluş evrakları onaylandı. GERKOR-DER, 72-007-157 kütük numarası ile resmen kaydedildi ve resmi belge 27 Ağustos 2026 tarihinde tebliğ edildi. Kurucu başkanlığa Yaşar Keskin seçildi.

Hedefler ve başkanın mesajı:

Kuruluşun tamamlanmasının ardından konuşan Yaşar Keskin, 'Büyük bir gayret ve kararlılıkla sürdürdüğümüz kuruluş sürecimizi alnımızın akıyla tamamlamış bulunuyoruz. Bugün, GERKOR-DER çatısı altında birleşerek geleceğe çok daha güçlü ve emin adımlarla yürümenin haklı gururunu yaşıyoruz. GERKOR-DER, yalnızca bir dernek değil, gece gündüz demeden, zorlu şartlar altında vatanı ve milleti için görev yapan güvenlik korucularımızın ortak sesi, güvenli limanı ve sarsılmaz kalesidir' dedi.

Resmi kaydın tamamlanmasıyla birlikte GERKOR-DER, ilçe merkezinde örgütsel çalışmalara başlayarak üyeleri arasında dayanışmayı güçlendirme yönünde adımlar atacak ve faaliyetlerine resmen başladı.

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