Dolar 48,4724 +0,04%
Euro 56,4960 +0,30%
Bist 14.631,69 +1,57%
Altın Gram 6.941,68 +0,34%
EUR/USD 1,1651 +0,19%
Brent Petrol 100,61 +2,75%
--°

Gülpınar'da çarpışma: iki araçtaki beş kişi yaralandı

Gülpınar Mahallesi'nde iki otomobilin çarpışması sonucu sürücüler ve yolculardan oluşan beş kişi yaralandı; ekipler olay yerine gelerek müdahale etti.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 15:47

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Gülpınar'da çarpışma: iki araçtaki beş kişi yaralandı

kaza yerinde yaşananlar:

Eskişehir'de, Gülpınar Mahallesi Arabacılar Caddesi üzerinde iki otomobilün çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 26 AHY 651 plakalı aracı B.K. yönetirken, diğer araç 16 R 6300 plakalı otomobili A.K. kullanıyordu. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpışan araçlardan biri yol kenarındaki elektrik direğine çarparak durdu, diğeri ise metrelerce savrularak tarlaya girdi.

görgü tanığının ifadeleri:

Olay yerine gelen çevre sakinlerinden Mustafa Göktaş (48), bölgeden edindiği bilgileri aktararak, "Benim jandarmadan ve köylülerden aldığım bilgiye göre; kızlar evlerinden köy içine, anneannelerine doğru giderken Sarısungur mevkiinden gelip Sultandere’ye giden araç 'dur' tabelasına uymuyor. Normal ana yoldan giden araca çarpıyor. Çarptıktan sonra da araç direğin kenarına savruluyor, diğeri ise tarlanın olduğu yere gidiyor. O panikle aracı biraz kullanıp tarlaya doğru atmışlar. Yaralılardan birinin dudağı patlak, diğerlerinin de boyunlarında incinme var ama bilinçleri açıktı. Diğer araçtaki bir çocuk da ambulansla götürüldü" dedi.

müdahale ve soruşturma:

Kaza ihbarı üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Kazada sürücüler ve araçlardaki yolculardan oluşan toplam 5 kişi yaralandı. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldılar. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı ve kazanın nedeni ile kusur tespitine yönelik tahkikat sürüyor.

ESKİŞEHİR&#039;DE İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA, ARAÇLARDA BULUNAN 5...

ESKİŞEHİR'DE İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA, ARAÇLARDA BULUNAN 5 KİŞİ YARALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Orman yangını Sivrihisar'da ekiplerin yoğun mücadelesi sürüyor
images

Bekçiler şüphelenip durdurdu, aranan firari cezaevine teslim edildi
images

kuşadası'nda sokak satıcılığına yönelik operasyonda iki kişi tutuklandı
images

Mahallede alevler zeytin bahçeleri ve ağıllara zarar verdi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Ağıl yangınında anne, kızını alevlerin arasından kurtardı

Yenişehir'de bol hasat kapya biberi fiyatlarını aşağı çekti

Orman yangını Sivrihisar'da ekiplerin yoğun mücadelesi sürüyor

Gençlere finansal farkındalık: İş’te Ekonomi atölyelerinde yeni dönem başlıyor

TREND HABERLER

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Çorum’da husumet sokakta bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı, 2 gözaltı

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu

Coşku dolu kurtuluş gecesi Zakkum'la taçlandı

Üsküdar'da meclis dengeleri değişti: dört eski CHP'li AK Parti'ye geçti

Selendi'de oyun havalarıyla şenlenen tütün ve cirit festivali