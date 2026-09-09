Gülpınar'da çarpışma: iki araçtaki beş kişi yaralandı

kaza yerinde yaşananlar:

Eskişehir'de, Gülpınar Mahallesi Arabacılar Caddesi üzerinde iki otomobilün çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 26 AHY 651 plakalı aracı B.K. yönetirken, diğer araç 16 R 6300 plakalı otomobili A.K. kullanıyordu. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpışan araçlardan biri yol kenarındaki elektrik direğine çarparak durdu, diğeri ise metrelerce savrularak tarlaya girdi.

görgü tanığının ifadeleri:

Olay yerine gelen çevre sakinlerinden Mustafa Göktaş (48), bölgeden edindiği bilgileri aktararak, "Benim jandarmadan ve köylülerden aldığım bilgiye göre; kızlar evlerinden köy içine, anneannelerine doğru giderken Sarısungur mevkiinden gelip Sultandere’ye giden araç 'dur' tabelasına uymuyor. Normal ana yoldan giden araca çarpıyor. Çarptıktan sonra da araç direğin kenarına savruluyor, diğeri ise tarlanın olduğu yere gidiyor. O panikle aracı biraz kullanıp tarlaya doğru atmışlar. Yaralılardan birinin dudağı patlak, diğerlerinin de boyunlarında incinme var ama bilinçleri açıktı. Diğer araçtaki bir çocuk da ambulansla götürüldü" dedi.

müdahale ve soruşturma:

Kaza ihbarı üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Kazada sürücüler ve araçlardaki yolculardan oluşan toplam 5 kişi yaralandı. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldılar. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı ve kazanın nedeni ile kusur tespitine yönelik tahkikat sürüyor.

ESKİŞEHİR'DE İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA, ARAÇLARDA BULUNAN 5 KİŞİ YARALANDI.