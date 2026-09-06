ayso başkan adayına iş dünyasından destek ziyaretleri

lansman ve katılımcılar:

Aydın Sanayi Odası (AYSO) Başkanı Gökhan Maraş, yeni dönem başkan adaylığını düzenlenen lansman toplantısında resmen duyurdu. Toplantıya AYSO üyelerinin yanı sıra iş, sanayi ve sivil toplum temsilcileri katıldı.

özel destek ve buluşma:

Etkinlikte iş insanı Mustafa Özalp da yer aldı; Özalp, toplantıya oğlu ile birlikte katılarak Maraş ve AYSO Meclis Başkanı Hakkı Gözlüklü ile bir araya geldi. Görüşme sonrası Özalp, Maraş’ın adaylığına desteğini açık biçimde gösterdi.

mavi liste ile yol haritası:

Gökhan Maraş lansmanda seçimlere Mavi Liste ile gireceğini açıkladı. Maraş, adaylık açıklamasının ardından AYSO içindeki temaslarını ve seçim çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

Toplantının ardından gelen desteklerin, adaylık kampanyasında nasıl bir etki yaratacağı yakından izlenecek. Özalp gibi iş dünyasından gelen isimlerin katılımı, Maraş’ın mesajının hedef kitlesi açısından önem taşıyor.

AYSO seçim sürecinde taraflar ve listeler arasındaki rekabetin nasıl şekilleneceği, önümüzdeki dönemde alt sektör temsilcileri ve üye iletişimleri üzerinden netleşecek.

AYDIN SANAYİ ODASI (AYSO) BAŞKANI GÖKHAN MARAŞ’IN YENİ DÖNEM BAŞKAN ADAYLIĞINI AÇIKLADIĞI LANSMAN TOPLANTISINA İŞ İNSANI MUSTAFA ÖZALP DE KATILARAK DESTEK VERDİ.