AYTO heyeti aydın ekonomisini ve güvenlik iş birliğini değerlendirdi

Ziyaretin amacı ve değerlendirmeler:

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve AYTO Başkanı Hakan Ülken ile meclis ve yönetim kurulu üyelerinden oluşan heyet, Aydın İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman'a hayırlı olsun dileklerini iletti. Görüşmede, AYTO tarafından yürütülen çalışmalar hakkında bilgi paylaşımı yapıldı ve kentin ekonomik durumu ile ticari gelişmeler değerlendirildi.

Tarım, ticaret ve hizmet sektörlerinin Aydın ekonomisindeki ağırlığına vurgu yapılan görüşmede, kent ekonomisinin sürdürülebilir büyümesi açısından kurumlar arası diyalogun önemi öne çıktı. Heyet ve Karaduman, ekonomik faaliyetlerin güvenlik ve düzen içinde desteklenmesi yönünde görüş birliğine vardı.

Heyet bileşimi ve takdim edilen hediyeler:

Ülken ile birlikte ziyarette AYTO Meclis Başkanı Coşkun Cerit, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ergün Evran, Meclis Başkan Yardımcısı Özen Gündüz, Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Nuri Tuncal, Belgin Çekmen Altay, Ufuk Hüseyin Devrim, Şenol Bakış, Ayhan Atakul, Meclis Üyesi Fırat Barışık ve Genel Sekreter İlknur Kahraman yer aldı.

Ziyaretin sonunda Başkan Ülken, İl Emniyet Müdürü Karaduman’a Aydın’ın kültürel ve tarımsal değerlerini simgeleyen Efe Heykeli ve Aydın İnciri takdim etti. Görüşme, kent düzeyinde ekonomik ve kurumsal iş birliklerinin artırılması hedefiyle sonlandı.

AYTO BAŞKANI HAKAN ÜLKEN VE BERABERİNDEKİ HEYET, AYDIN İL EMNİYET MÜDÜRÜ FARUK KARADUMAN’A HAYIRLI OLSUN DİLEKLERİNİ İLETEREK KENT EKONOMİSİ VE TİCARİ GELİŞMELER ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELERDE BULUNDU.