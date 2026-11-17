kış hazırlıkları ve kapsam:

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ, zorlu kış koşullarında uçuş emniyetini kesintisiz sağlamak amacıyla hazırlıklarını tamamladı. Kurum, her yıl olduğu gibi bu sezon da hazırlıkları Eylül ayında başlatarak araç ve ekipman bakımlarını yaptı ve de-icing stoklarını güncelledi.

HAZIRLIKLAR çerçevesinde sahada yürütülecek operasyonların planlaması, kaynak dağılımı ve lojistik düzenlemeler önceden belirlenerek kış boyunca hızlı müdahale kabiliyeti sağlandı.

saha operasyonları ve filonun yapısı:

Kış sezonu boyunca görevli HEAŞ Kar ve Buzla Mücadele Ekibi, 125 kişiden oluşan kadrosu ile 4 vardiya halinde 7/24 çalışacak şekilde organize edildi. Ekipler, havalimanı genelinde 97 modern kar, buzla mücadele ve destek aracı ile sahada görev yapıyor.

Operasyon alanı; her biri 3.000 ve 3.500 metre uzunluğunda iki ana pist, 56 taksi yolu, 8 apron ve yaklaşık 3 milyon metrekare kaplamalı saha olarak tanımlanıyor ve bu alanlar uçuş emniyetinden ödün verilmeden düzenli olarak denetlenip temizleniyor.

temizlik yöntemleri ve ölçümler:

Filoda bulunan araçlar; küreme, fırçalama, fanla üfleme ve sıvı uygulama yeteneklerine sahip. Çekerli tip kar küreme araçları (TIR), de-icing araçları, yüksek hızlı kar püskürtme makineleri (snowblower), pist yüzey sürtünme aracı ve skiddometer gibi özel donanımlar kullanılarak zemin önce temizleniyor, ardından buzlanmayı önlemek için de-icing sıvıları uygulanıyor.

Uygulamaların ardından gerçekleştirilen hassas frenleme ve sürtünme katsayısı ölçümleriyle pistler, uçuş trafiği için en güvenli şekilde hazır tutuluyor.

tatbikatlar ve koordinasyon:

Sezon öncesi ve kış boyunca periyodik olarak icra edilen kar ve buzla mücadele tatbikatlarıyla, tüm birimler arasındaki koordinasyon sürekli canlı tutuluyor. Sabiha Gökçen Havalimanı Acil Durum Operasyon Merkezi (ADOM) bünyesinde yapılan planlama toplantılarının ardından saha ekipleri olası yoğun kar senaryoları üzerinde çalışıyor.

Tatbikatlardan elde edilen veriler doğrultusunda operasyon planları düzenli olarak güncelleniyor ve sahada görevli ekiplerin refleksleri ile uygulama prosedürleri iyileştiriliyor.

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, güçlü altyapısı, son teknoloji filosu ve tecrübeli uzman kadrosu sayesinde zorlu kış şartlarında dahi Türk sivil havacılığına kesintisiz ve güvenli hizmet sunmayı sürdürecek.

HEAŞ, Sabiha Gökçen Havalimanı'nı kışa hazırlıyor: Kış şartlarında uçuş emniyetini kesintisiz sağlamak için tüm ekipler sahada