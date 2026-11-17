Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü'nden uyarı

Kayseri İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan, havaların soğumasıyla birlikte soba, kombi ve şofben kullanımının artması sonucu oluşabilecek karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı vatandaşları uyardı. Erşan, bu gazın özellikleri ve alınması gereken önlemler konusunda dikkat çekti.

risk ve belirtiler:

Dr. Mehmet Erşan, "Karbonmonoksit, renksiz ve kokusuz olması nedeniyle fark edilmesi oldukça güç, insan sağlığı açısından son derece tehlikeli bir gazdır." dedi. Eksik yanma sonucu oluşan karbonmonoksit; soba, kombi, şofben gibi cihazların yanı sıra kapalı alanlarda kullanılan mangal ve jeneratörlerden de kaynaklanabiliyor. Gaz solunum yoluyla vücuda girdiğinde kandaki oksijen taşınmasını engelleyerek hayati tehlike oluşturuyor. İlk belirtiler arasında baş ağrısı, baş dönmesi, bulantı, kusma, halsizlik ve yorgunluk yer alırken, ilerleyen vakalarda bilinç bulanıklığı ve bilinç kaybı gelişebiliyor. Özellikle zehirlenme uyku sırasında gerçekleştiğinde bu semptomlar fark edilmeyebiliyor.

korunma ve acil durum adımları:

Erşan, zehirlenmeleri önlemek için ısıtma cihazlarının bakımlarının düzenli yaptırılması ve baca ile bağlantıların kontrol edilmesi gerektiğini belirtti. Havalandırma menfezlerinin kapatılmaması, ortamın düzenli olarak havalandırılması ve rüzgârlı havalarda baca çekişinin bozulabileceğinin unutulmaması gerektiği vurgulandı. Uyumadan önce sobanın tamamen söndüğünden emin olunması ve mümkünse sobanın yandığı odada uyunmaması tavsiye edildi.

Acil durumda yapılması gerekenler şu şekilde sıralandı: ortamdan derhal uzaklaşmak, mümkünse alanı havalandırmak ve vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi ile iletişime geçmek. Ayrıca, güvenli olmayan kapalı alanlara müdahale amacıyla girilmemesi önemle belirtildi.

Dr. Mehmet Erşan son olarak, "Karbonmonoksit zehirlenmeleri, alınacak basit tedbirlerle önlenebilir. Vatandaşlarımızdan ısıtma sistemlerinin bakımını ihmal etmemelerini, havalandırma menfezlerini açık tutarak kapalı alanlarda yeterli hava akışını sağlamalarını, bacalı cihazları kurallarına uygun kullanmalarını ve zehirlenme belirtilerini ciddiye alarak gerektiğinde vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezini aramalarını önemle rica ediyorum." şeklinde çağrıda bulundu.

KAYSERİ İL SAĞLIK MÜDÜRÜ DR. MEHMET ERŞAN; HAVALARIN SOĞUMASIYLA BİRLİKTE SOBA, KOMBİ VE ŞOFBEN KULLANIMININ ARTMASI SONUCU OLUŞABİLECEK KARBONMONOKSİT ZEHİRLENMESİ RİSKLERİNE KARŞI UYARILARDA BULUNDU.