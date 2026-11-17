ara tatile özel tiyatro sürprizi:

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, 14-22 Kasım tarihleri arasını kapsayan birinci dönem birinci ara tatilinde çocuklara yönelik özel bir etkinlik hazırladıklarını duyurdu. Talas Belediyesi Karadut Şehir Tiyatrosu, sevilen masal kahramanı Keloğlan'ı bu kez çevre dostu bir macerayla sahneye taşıyor.

Belediyenin kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında sahnelenecek gösteri, ara tatilde ailelere ve çocuklara ücretsiz bir seçenek sunmayı hedefliyor.

oyunun içeriği ve hedefi:

Tek perdelik çocuk oyunu ‘Keloğlan Keleş Oğlan - Çevre Dostu Keloğlan İş Başında’, çocukların hem eğlenmesini hem de çevre bilinci kazanmasını amaçlıyor. Oyun, çocukları Keloğlan ve sevimli eşeğinin maceralarına ortak ederek doğayı korumanın önemini eğlenceli bir dille aktarıyor.

Oyun metnini Fevzi Günenç yazdı, yönetmenliğini ise Atabey Barış üstlendi.

gösterim bilgileri ve davet:

Etkinlik, 18 Kasım 2026 Çarşamba günü saat 15.00'te Erciyes Üniversitesi'nde sahnelenecek. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, ara tatil boyunca çocukların dinlenmelerinin yanı sıra sosyal ve kültürel etkinliklerle keyifli zaman geçirmelerinin önemine vurgu yaparak, tüm çocukları ve ailelerini ücretsiz olan bu tiyatro buluşmasına davet etti.

Talas Belediyesinin çocuklara yönelik kültür ve sanat programları kapsamında gerçekleştirilen gösteri, ara tatilin coşkusunu tiyatro sahnesine taşıyacak.

TALAS BELEDİYE BAŞKANI MUSTAFA YALÇIN, 14-22 KASIM TARİHLERİ ARASINI KAPSAYAN BİRİNCİ DÖNEM BİRİNCİ ARA TATİLİNDE ÇOCUKLARA UNUTULMAZ BİR HEDİYE HAZIRLADI.