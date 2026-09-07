Orta Karadeniz'de lojistik yol haritası sahada şekilleniyor

Saha çalışmalarıyla bölgenin lojistik haritası çıkarılıyor

Orta Karadeniz Lojistik Master Planı, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) koordinasyonunda yürütülen masa başı analizlerin ardından saha çalışmalarına geçti. Çalışma, Samsun, Amasya, Çorum ve Tokat illerini kapsayarak bölgenin mevcut lojistik yapısını tespit etmeyi ve rekabet gücünü artıracak yatırım önerileri geliştirmeyi hedefliyor.

Masa başı analizleri ve veri kaynakları:

Mevcut durum analizi aşamasında resmi kaynaklardan temin edilen veriler kullanılarak bölgenin sosyoekonomik yapısı, dış ticareti, yük hareketleri, ulaştırma altyapısı ile sanayi ve lojistik kapasitesi üzerine kapsamlı değerlendirmeler yapıldı. Bu analizler, saha bulgularıyla karşılaştırılarak planın uygulanabilirliğini artıracak şekilde tasarlanıyor.

Saha ziyaretleri ve paydaş görüşmeleri:

Masa başında elde edilen verilerin sahadaki karşılığını görmek ve sektörün güncel ihtiyaçlarını doğrudan tespit etmek amacıyla 2-4 Eylül tarihlerinde Samsun'da saha ziyaretleri ve paydaş görüşmeleri gerçekleştirildi. Program kapsamında ilgili kurum ve işletmeler ziyaret edilerek yük hareketleri, taşıma modları, altyapı ve bağlantı ihtiyaçları, operasyonel sorunlar ile yatırım planları ele alındı.

Samsun paydaş istişaresi:

Saha ziyaretlerinin ardından 4 Eylül tarihinde OKA Hizmet Binası'nda düzenlenen "Samsun İli Paydaş İstişare Toplantısı"nda kamu ve özel sektör paydaşları bir araya geldi. Toplantıya OKA Genel Sekreteri Mehlika Dicle başkanlık etti; liman, demiryolu ve karayolu entegrasyonu, sanayi alanlarının lojistik bağlantıları, depolama ve dağıtım altyapısı ile dış ticaret ve yük hareketleri özelinde mevcut darboğazlar ve gelişme alanları değerlendirildi.

Paydaşların sahadaki deneyimleri doğrultusunda ihtiyaç ve öncelikler belirlendi; ayrıca Master Plan kapsamında değerlendirilebilecek potansiyel yatırım ve proje fikirleri üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu. Samsun'da yürütülen çalışmaların ardından saha ve paydaş istişareleri Amasya, Çorum ve Tokat'ta da sürdürülecek.

Resmi verilerden elde edilen masa başı analizlerin saha bulguları ve paydaş görüşleriyle bütünleştirilmesi sonucu, TR83 Bölgesi için uygulanabilir kısa, orta ve uzun vadeli eylem ve yatırım önerilerinin ortaya konması amaçlanıyor.

ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI (OKA) KOORDİNASYONUNDA YÜRÜTÜLEN ORTA KARADENİZ LOJİSTİK MASTER PLANI ÇALIŞMASINDA MASA BAŞI ANALİZLERİNİN ARDINDAN SAHA ÇALIŞMALARINA GEÇİLDİ.