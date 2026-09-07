Sürüş güvenliğini güçlendirecek 25 kilometrelik çelik bariyer hattı Sakarya'da kuruluyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde ulaşım güvenliğini artırmak amacıyla 16 ilçeyi kapsayan ve toplam 25 kilometrelik güzergâhta çelik oto korkuluk montajına başladı. Proje, özellikle kırsal kesimlerde ve yol kenarlarında sürücüler için risk oluşturan noktalara öncelik vererek trafik güvenliğini yükseltmeyi hedefliyor.

ilk uygulama ve çalışma alanları:

Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri uygulamaya Adapazarı ilçesindeki Büyükhataplı Mahallesinden başladı. Ekipler, söz konusu güzergâhlarda risk analizi yaparak ihtiyaç duyulan noktalara çelik korkuluk yerleştiriyor; çalışma, kırsal yollar ve yol kenarındaki koruma gerektiren kesimlere odaklanıyor.

hedef ve önceki çalışmalar:

Büyükşehir Belediyesi son 2,5 yılda 52 kilometrelik çelik oto korkuluk imalatı gerçekleştirdi. Yeni proje ile güvenlik hattını daha geniş alana yayarak toplam 16 ilçeye ulaşmayı amaçlıyor. Yetkililer, ihale kapsamında belirlenen 25 kilometrelik güzergahta ihtiyaç duyulan tüm noktalarda bariyer uygulamalarının yapılacağını bildirdi.

Yetkililer, çalışmaların program dahilinde yürütüleceğini ve ekiplerin şehir genelinde planlı şekilde montajlara devam edeceğini ifade etti. Projenin tamamlanmasıyla birlikte riskli kesimlerde araç güvenliğinin ve yol kullanıcılarının korunmasının artırılması bekleniyor.

SAKARYA'DA ŞEHİR GENELİNDE ULAŞIM GÜVENLİĞİNİ ARTIRMAK AMACIYLA 16 İLÇEYİ KAPSAYAN 25 KİLOMETRELİK ÇELİK OTO KORKULUK ÇALIŞMASI BAŞLATILDI.