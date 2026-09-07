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Minik adımlarla okula güvenle başlama heyecanı Düzce'de

Düzce'de 2026-2027 öncesi 'Ailemle Okul Yolu Uyum Haftası' başladı; İl Milli Eğitim Müdürü Gülşen Özer Avni Akyol İlkokulu'ndaydı.

GİRİŞ: 07 Eylül 2026 - 15:57

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Minik adımlarla okula güvenle başlama heyecanı Düzce'de

Düzce'de uyum haftası kapılarını açtı

2026-2027 eğitim-öğretim yılı öncesinde Düzce genelinde okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri için düzenlenen Ailemle Okul Yolu Uyum Haftası uygulamaları başladı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, öğretmenler, veliler ve minik öğrenciler uyum sürecinin ilk adımlarını birlikte attı.

Ailelerin etkin katılımı ön planda:

Düzce İl Milli Eğitim Müdürü Gülşen Özer Avni Akyol İlkokulunu ziyaret ederek öğrenciler ve aileleriyle bir araya geldi. Ziyarette, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan Çocuğumla Okula İlk Adım Defteri kapsamında yer alan metin, Özer ile birlikte okundu ve ailelerin sürece katılımının önemi vurgulandı.

Hedef: güvenli, mutlu ve uyumlu başlangıç:

Ziyarette öğretmenlerin, velilerin ve idarecilerin iş birliğiyle çocukların okula alışma süreçlerinin desteklenmesi amaçlandığı belirtildi. Müdür Özer, öğrencilere ve ailelere yeni dönemde başarı, mutluluk ve huzur diledi. Programın temel hedefi, çocukların okula güvenle, mutlu ve uyumlu başlamasını sağlamak olarak ifade edildi.

DÜZCE İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ GÜLŞEN ÖZER, ÖĞRENCİLERİN OKULA UYUM SÜRECİNİ YAKINDAN TAKİP ETMEK...

DÜZCE İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ GÜLŞEN ÖZER, ÖĞRENCİLERİN OKULA UYUM SÜRECİNİ YAKINDAN TAKİP ETMEK AMACIYLA AVNİ AKYOL İLKOKULUNU ZİYARET EDEREK MİNİK ÖĞRENCİLER VE AİLELERİYLE BİR ARAYA GELDİ.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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