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Ayvacık'ta hayvan otlatmaya çıkan 75 yaşındaki Mustafa Burma ormanlık alanda ölü bulundu

Kayalar köyü İnönü Yayları'nda küçükbaş hayvan otlatırken kaybolan 75 yaşındaki Mustafa Burma, yakınları tarafından ormanlık alanda ölü olarak bulundu.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 12:53

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Ayvacık'ta hayvan otlatmaya çıkan 75 yaşındaki Mustafa Burma ormanlık alanda ölü bulundu

Olayın ortaya çıkışı:

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Kayalar köyü İnönü Yayları mevkiinde meydana gelen olayda, küçükbaş hayvan otlatmak için bölgeye giden Mustafa Burma (75), yakınları tarafından ormanlık alanda ölü bulundu.

Olayın bildirimi üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri yaptıkları ilk değerlendirmede Burma'nın hayatını kaybettiğini tespit etti. Olayın kesinleşen bir ölüm nedeni haberde belirtilmedi.

İnceleme ve müdahale:

Bölgeye gelen jandarma ekipleri, olay yerinde inceleme başlattı. Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü ve sürecin yetkili birimlerce yürütüldüğünü bildirdi.

Olayla ilgili bilgi veren kaynaklar, Burma'nın hayvanlarını otlatmak için yalnız çıktığını ve yakınlarının daha sonra onu ormanlık alanda bulduklarını belirtti. Olayla ilgili ayrıntılar, jandarma tarafından yapılacak çalışmaların ardından netlik kazanacak.

ÇANAKKALE’NİN AYVACIK İLÇESİNDE HAYVAN OTLATMAK İÇİN ORMANLIK ALANA GİDEN YAŞLI ADAM ÖLÜ BULUNDU....

ÇANAKKALE’NİN AYVACIK İLÇESİNDE HAYVAN OTLATMAK İÇİN ORMANLIK ALANA GİDEN YAŞLI ADAM ÖLÜ BULUNDU. JANDARMA EKİPLERİ İSE YAŞANAN OLAY SONRASINDA İNCELEME BAŞLATTI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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