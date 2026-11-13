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polisin kovaladığı motosiklet ters yola girip otomobile çarptı

Aksaray'da plakasız motosiklet sürücüsünün polisin dur ihtarına uymayıp kaçışı sırasında ters şeride girip Emine B.'nin aracına çarpması cep telefonu kamerasına yansıdı.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 12:55

GÜNCELLEME: 13 Kasım 2026 - 13:00

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EDİTÖR: Burcu Kaya

polisin kovaladığı motosiklet ters yola girip otomobile çarptı

kaza anı ve kovalamaca:

Aksaray Hürriyet Mahallesi Hürriyet Bulvarı'nda meydana gelen kazada, devriye görevi yapan polis ekiplerinin plakasız motosiklete yaptığı "dur" ihtarına uymayan sürücünün kaçışı, kısa süreli bir kovalamacayla sonuçlandı. İddialara göre polis ekipleri motosikleti yaklaşık 1 kilometre takibe aldı.

Kovalama sırasında motosiklet sürücüsü bulvar üzerinde aniden ters yola girerek ilerledi. Karşı yönden gelen ve 68 RR 680 plakalı otomobilin sürücüsü Emine B. (40) ile motosikletteki iki genç, sürücünün aracı fark edememesi sonucu çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet üzerindeki gençler yola savruldu.

görüntüler ve tanıkların aktardıkları:

Kazanın anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde iki ayrı trafik ekibinin sirenlerini açarak motosikleti takip ettiği, sürücünün ters yönde ilerlediği ve ardından otomobile çarptığı anlar net biçimde görülüyor. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

yaralananlar ve soruşturma:

Kazada motosiklet sürücüsü Abdullah İ. (21), arka yolcu Ali Ş. (18) ile otomobil sürücüsü Emine B. yaralandı. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra hepsi Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Hastaneden edinilen bilgiye göre üç yaralının sağlık durumları ciddi olup tedavileri sürüyor.

Kaza ile ilgili olarak emniyet birimleri tarafından tahkikat başlatıldı. Görüntüler ve tanık beyanları incelenirken, olayın kesin sebepleri ve olası trafik suçları üzerine soruşturma devam ediyor.

AKSARAY&#039;DA 2 GÜN ÖNCE POLİSİN &#039;DUR&#039; İHTARINA UYMAYIP KAÇAN MOTOSİKLETLİ GENÇLERİN TERS YOLDAN...

AKSARAY'DA 2 GÜN ÖNCE POLİSİN 'DUR' İHTARINA UYMAYIP KAÇAN MOTOSİKLETLİ GENÇLERİN TERS YOLDAN KAÇIŞ ANI VE POLİSİN KOVALAMACASI İLE BİRLİKTE BİR OTOMOBİLE VURMA ANI VATANDAŞ TARAFINDAN CEP TELEFONUYLA KAYDEDİLDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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