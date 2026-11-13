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Çanakkale'de geniş operasyon: 13 tutuklama, çok sayıda uyuşturucu ve kaçak mal ele geçirildi

Çanakkale Emniyeti, 2-9 Kasım’da 13 bin 567 kontrol gerçekleştirdi; 22 aranan yakalandı, 13 kişi tutuklandı, uyuşturucu ve kaçak mal ele geçirildi.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 12:55

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Çanakkale'de geniş operasyon: 13 tutuklama, çok sayıda uyuşturucu ve kaçak mal ele geçirildi

çanakkale polisinin 2-9 kasım çalışması:

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2-9 Kasım tarihlerinde il merkezi ve ilçelerde eş zamanlı huzur uygulamaları ve operasyonlar yürüttü. Çalışmalarda toplam 13 bin 567 kişi ve bin 711 araç kontrol edildi. Yapılan uygulamalarda 22 aranan şahıs yakalandı; bunlardan 13 kişi çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı. Ayrıca denetimler sırasında sürücülere 332 idari trafik cezası uygulandı.

uyuşturucu ve silah ele geçişi:

Operasyonlarda toplam 52,48 gram narkotik madde ile 3 bin 69 adet narkotik içerikli hap ele geçirildi. Aramalarda ayrıca 3 adet ruhsatsız tabanca bulundu. Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçlarına yönelik yürütülen soruşturmalar sonucunda 2 şüpheli tutuklandı.

kaçakçılık ve tütün ürünlerine yönelik çalışma:

Kaçakçılıkla mücadele kapsamında çok sayıda tütün ve sigara ürünü ele geçirildi: 8,85 litre el yapımı alkollü içki, 15 adet anason yağı, sigara sarma makinesi ve parçaları, 45 bin 780 doldurulmuş makaron, 30 bin 600 bandrolsüz boş makaron, 204 paket ısıtmalı tütün çubuğu, 51 elektronik sigara, 597 gümrük kaçağı sigara, 12,70 kilo nargile tütünü, 17 bin boş sigara kutusu, 147 paket paketlenmiş tütün, 32 bin 430 adet sigara sarma kağıdı ve 6 kilo açık kıyılmış tütün ele geçirildi. Bu kapsamda kaçakçılıkla mücadele kanunu çerçevesinde 4 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Genel toplamda 53 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı; bunlardan 3 kişi çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı. Ayrıca 101 kişi hakkında Kabahatler Kanunu hükümlerince idari yaptırım uygulandı.

ELE GEÇİRİLENLER

ELE GEÇİRİLENLER

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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