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Görev yerinde rahatsızlanan mühimmat erinin şehit haberi bakanlıktan doğrulandı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, görevi başında rahatsızlanarak 13 Kasım 2026'de şehit olan Mühimmat Er Kaan Öcal için taziye mesajı yayımladı.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 12:55

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Görev yerinde rahatsızlanan mühimmat erinin şehit haberi bakanlıktan doğrulandı

bakanın taziye mesajı:

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, yayımladığı taziye mesajında Mühimmat Er Kaan Öcal'ın görevi başında rahatsızlanarak şehit olduğunu duyurdu.

Güler, "Kahraman silah arkadaşımız, görevi başındayken rahatsızlanarak 13 Kasım 2026 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Millî Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerini kullandı.

şehidin durumu ve tarihe ilişkin bilgiler:

Mesajda yer alan ifadelere göre Kaan Öcal, görevi başındayken rahatsızlanmış ve sağlık durumu sonucu 13 Kasım 2026 tarihinde şehit olmuştur. Bakanlık adına yapılan açıklamada, şehidin ailesine ve millete başsağlığı dilendi.

MİLLİ SAVUNMA BAKANI YAŞAR GÜLER, GÖREVİ BAŞINDA RAHATSIZLANARAK ŞEHİT OLAN MÜHİMMAT ER KAAN ÖCAL...

MİLLİ SAVUNMA BAKANI YAŞAR GÜLER, GÖREVİ BAŞINDA RAHATSIZLANARAK ŞEHİT OLAN MÜHİMMAT ER KAAN ÖCAL İÇİN BAŞSAĞLIĞI MESAJI YAYIMLADI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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