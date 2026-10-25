Ayvalık açıklarında deniz kazasında hayatını kaybeden Dr. Şahin Bingüllü Burhaniye'de gözyaşlarıyla uğurlandı

hüzünlü tören:

Ayvalık ilçesi açıklarında dün gece meydana gelen tekne kazasında yaşamını yitiren Dr. Şahin Bingüllü için Burhaniye'de hastane önünde bir veda töreni düzenlendi. Denizden çıkarılan Bingüllü'nün cenazesi önce Ayvalık Devlet Hastanesi morguna, buradaki resmi işlemler tamamlandıktan sonra ise altı yıldır görev yaptığı Burhaniye Devlet Hastanesine getirildi.

Törene Burhaniye Belediye Başkan Yardımcısı Tarık Erdil, daire amirleri, Burhaniye Devlet Hastanesi Başhekimi Evren Akgöl, mesai arkadaşları, sağlık çalışanları ve çok sayıda vatandaş katılarak, yıllarca hastalarına şifa dağıtan hekimi son yolculuğuna uğurladı.

aile ve mesai arkadaşlarının vedası:

Törende en duygusal anlar, acılı eşi Handan Bingüllü'nün konuşması sırasında yaşandı. Handan Bingüllü, eşini beklenmedik bir deniz kazasında kaybetmenin derin acısını paylaşarak, eşinin burayı çok sevdiğini ve mesleğine aşkla bağlı bir doktor olduğunu ifade etti. Konuşmasında çocuklarının da babaları gibi hekim olarak yetiştirildiğini belirtti ve idealist insanların erken ayrılmamasını temenni etti.

Törene katılanlar, acılı aileye taziyelerini iletti; mesai arkadaşları ve sağlık camiası Bingüllü'nün anısını saygı ve üzüntüyle yad etti. Helallik alınmasının ve duaların ardından doktorun naaşı, son yolculuğu için memleketi Adana'ya gönderildi.

cenaze töreni ve son yolculuk:

Dr. Şahin Bingüllü'nün cenazesinin, yarın ikindi namazına müteakip Kabasakal Mezarlığı Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği bildirildi. Aile yakınları, meslektaşları ve sevenleri, Bingüllü'nün hatırasını yaşatmak üzere bir araya gelmeye devam ediyor.

Altı yıldır görev yaptığı kurumda hastalarına gösterdiği özen ve mesleğine olan bağlılığıyla tanınan Bingüllü'nün ani vefatı, hem ailesi hem de sağlık camiası için derin bir kayıp olarak değerlendiriliyor.

AYVALIK AÇIKLARINDAKİ DENİZ FACİASINDA YAŞAMINI YİTİREN KBB UZMANI DR. ŞAHİN BİNGÜLLÜ, GÖREV YAPTIĞI HASTANEDEN GÖZYAŞLARI VE DUALARLA UĞURLANDI