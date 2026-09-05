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ayvalık açıklarında tekneyle oyun: yunusun eşlik ettiği keyifli yolculuk

Ayvalık'ta BOED Başkanı Güler Çapraz Özlemiş, eşi ve misafirlerine Çıplak Ada açıklarında bir yunus eşlik etti; anlar cep telefonuna yansıdı.

GİRİŞ: 05 Eylül 2026 - 09:51

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EDİTÖR: Aslı Han

ayvalık açıklarında tekneyle oyun: yunusun eşlik ettiği keyifli yolculuk

Tekne turunu renklendiren misafir

Balıkesir’in Ayvalık ilçesindeki tekne gezisinde, Birlik Ortopedik Engelliler Derneği (BOED) Genel Başkanı Güler Çapraz Özlemiş, eşi Burhan Özlemiş ve Kastamonu’dan gelen misafirleri, beklenmedik bir şekilde bir yunusla karşılaştı. Çıplak Ada açıklarında, Ayvalık Boğazı girişinde seyir halindeyken tekneye yaklaşan yunus, gezinize ayrı bir renk kattı.

Çıplak Ada açıklarında karşılaşma:

Bir süre teknenin çevresinde turlar atan yunus, sık sık sudan sıçrayıp tekrar denize dalarak adeta bir gösteri sundu. Zaman zaman tekneyle birlikte ilerleyen ve su yüzeyine çıkarak teknedekileri selamlar gib i görünen yunusun hareketleri, gezide bulunanların cep telefonu kameralarıyla saniye saniye kaydedildi.

Bölgede sık görülen yunuslar:

Ayvalık Körfezi son aylarda yunusların sıkça gözlendiği bir alan haline geldi. Geçtiğimiz yıl sahil bandındaki gezi teknelerinin şamandırasıyla oynayan bir yunusun drone görüntüleri paylaşılmış, başka bir olayda ise kano sporcusuna eşlik eden yunuslar ilgi çekmişti. Daha önce Özlemiş çifti, kendilerine ait sürat teknesine eşlik ederek adeta yarışan 5 yunusu görüntülemişti; bu kez ise tek bir yunusun yakın ilgisiyle karşılaştılar.

Teknede bulunanlar, yunusun oyunlarını izlemenin ve kaydetmenin keyfini yaşadı. BOED Genel Başkanı Güler Çapraz Özlemiş sosyal medya paylaşımında, yunusun hareketlerinin kendilerine adeta 'yaşam enerjisi' verdiğini belirtti. Bu kısa ama yoğun anlar, gezinin hafızalara kazınmasını sağladı.

Ayvalık’ın doğal güzellikleri içinde gerçekleşen bu karşılaşma, hem bölgenin deniz canlılarına ev sahipliği yaptığını hem de ziyaretçilere unutulmaz görsel anlar sunduğunu yeniden gösterdi. Özlemiş çifti ve misafirlerinin görüntüleri, körfezdeki canlı yaşamın yakın tanıklığını belgeledi.

GENEL BAŞKANI GÜLER ÇAPRAZ ÖZLEMİŞ (SOLDA) VE MİSAFİRLERİ

GENEL BAŞKANI GÜLER ÇAPRAZ ÖZLEMİŞ (SOLDA) VE MİSAFİRLERİ

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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