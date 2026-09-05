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Gülnar’da ulaşım rahatladı: 35 kilometrelik grup yolu çift kat sathi kaplamayla yenilendi

Gülnar ile Mut arasındaki ve 5 mahalleyi bağlayan 35 km'lik grup yolu çift kat sathi kaplama ile genişletildi; tırlar ve servisler için ulaşım kolaylaştı.

GİRİŞ: 05 Eylül 2026 - 10:04

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EDİTÖR: Aslı Han

Gülnar’da ulaşım rahatladı: 35 kilometrelik grup yolu çift kat sathi kaplamayla yenilendi

yol çalışmasının tamamlanması

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Gülnar ile Mut ilçelerini birbirine bağlayan ve beş mahallenin yoğun kullandığı 35 kilometrelik grup yolunda yürütülen iyileştirme çalışmalarını tamamladı. Dar ve keskin virajların olduğu güzergâh, genişletilerek çift kat sathi kaplama asfalt ile yenilendi. Çalışmalar 2026 yılı programı kapsamında etap etap gerçekleştirildi.

çalışmanın kapsamı

Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, Gülnar-Ermenek karayolu bağlantısından başlayıp Demirözü, Konur, Dayıcık ve Örenpınar mahalleleri üzerinden Mut ilçesine bağlanan grup yolunu üç etap halinde tamamladı. Güzergâh, Gülnar’da yaşayanların yoğun kullandığı beş mahalleyi ve iki ilçeyi birbirine bağlıyor. Ayrıca ekipler, Yassıbağ ve Dayıcık mahallelerinde 8 gün içinde 23 kilometrelik bölümün düzenlemesini ve asfaltını yaparak trafiğe açtı.

vatandaş ve üreticiye etkisi

Yolun genişletilmesi ve yeni sathi kaplama uygulaması, özellikle ürün taşıyan tırlar ile okul servislerinin ulaşımını kolaylaştırdı. Dar virajların genişletilmesiyle hem güvenlik hem de yol konforu arttı; çalışmalar sonucunda güzergâhın kullanımı daha rahat ve güvenli hale geldi. Proje toplamda 3 etap halinde tamamlandı.

Mustafa Demirtaş (Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı formanlığı): "25 kilometrelik yolumuzu önceki dar halinden kurtardık. Burada elma, badem, fıstık, üzüm sezonu tırlar çalışıyor. Aynı zamanda okul servisleri Gülnar’a gidiyor. Yol çok dar olduğu için şikayet geliyordu. Şu anda 3. etabı tamamlayarak yolumuzu hizmete açıyoruz."

Mersin Büyükşehir Belediyesi, il genelinde 13 ilçedeki yol ağını program dahilinde yenilemeye devam ederek benzer çalışmaları diğer bölgelerde de sürdürecek.

MERSİN’DE GÜLNAR İLE MUT İLÇELERİNİ BİRBİRİNE BAĞLAYAN VE 5 MAHALLENİN YOĞUN OLARAK KULLANDIĞI 35...

MERSİN’DE GÜLNAR İLE MUT İLÇELERİNİ BİRBİRİNE BAĞLAYAN VE 5 MAHALLENİN YOĞUN OLARAK KULLANDIĞI 35 KİLOMETRELİK GRUP YOLUNDA ÇALIŞMALAR TAMAMLANDI. DAR VE KESKİN VİRAJLARI NEDENİYLE ÖZELLİKLE TIR VE OKUL SERVİSLERİNİN ULAŞIMDA GÜÇLÜK YAŞADIĞI YOL GENİŞLETİLEREK ÇİFT KAT SATHİ KAPLAMA ASFALTLA YENİLENDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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