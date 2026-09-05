Çetlüce yaylası: bulutların üstünde gün batımı seyri

Çetlüce yaylası'nda sis ve gün batımı

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesine bağlı Taşlıca köyü sınırlarında yer alan Çetlüce Yaylası, ziyaretçilerine bulutların üzerinde yürüyormuş hissi veren manzaralar sunuyor. Bölgenin doğal dokusu ve gün batımında ortaya çıkan renkler, özellikle fotoğraf ve doğa tutkunlarının ilgisini çekiyor.

Coğrafyasının yüzde 60'ını sarp dağların oluşturduğu kentte, denize en yakın ilçe konumundaki Kürtün'ün zirvelerinde bulunan yayla, 1.815 metre rakımıyla yüksek kesimlerden sis tabakasının üzerinde kalan görüntüler oluşturuyor. Gümüşhane genelinde 430'dan fazla yayla bulunması, bölgenin her mevsim bir doğal turizm odağına dönüşmesine katkı sağlıyor.

sis denizi ve gün batımının buluşması:

Çetlüce Yaylası'nda gün içinde görüş mesafesini azaltan yoğun sis, akşam saatlerine doğru hareketleniyor ve kısa sürede farklı panorama seçenekleri yaratıyor. Bulutların vadi boyunca bir okyanusu andırdığı sahneler, güneş batarken turuncu ve kızıl tonlarla birleşince yayla, adeta doğal bir seyir alanına dönüşüyor.

Haşmetli dağların zirvesindeki yayla, pamuk beyazı bulutların arasından yükselen katmanlarıyla hem sakin bir atmosfer hem de fotoğrafik açıdan zengin kareler sunuyor. Gün batımından yansıyan ışıkların sis tabakasına ulaşması, ışığın ve gölgenin kısa süreli oyunlarıyla ziyaretçilere değişken görsel deneyimler yaşatıyor.

ziyaretçi gözlemleri ve yerel canlılık:

Akademisyen Dr. Merve Gençosmanoğlu, yaylayı daha önce de ziyaret ettiğini belirterek manzaranın hızlı değişimine dikkat çekti. Gençosmanoğlu, 'Çetlüce Yaylası muhteşem bir manzaraya sahip. Akşamüzeri bile geldiğinizde günün bütün yorgunluğunu atabiliyorsunuz. En güzel yanı, güneş batarken etkileyici manzaralar sunması' dedi.

Dr. Gençosmanoğlu, sisin yoğun ancak hareketli olduğuna işaret ederek, 'Sis çok hızlı hareket ediyor. Bu nedenle manzara sürekli değişebiliyor. Çayımızı demleyip oturduğumuzda kısa süre içinde birçok farklı görüntüye şahit olabiliyoruz. Burada doğal yaban mersini de oldukça fazla. Mantar mevsiminde ise mantarları tanıyan ziyaretçiler için farklı imkânlar bulunuyor' ifadelerini kullandı.

Fotoğraf sanatçısı Metin Aydın da bölgeyi yıldan yıla takip ettiklerini vurguladı: 'Çetlüce Yaylası'na gün batımını çekmek için geldik. Gün boyunca hava sisliydi. Her yıl buraya geliyoruz ve çoğu zaman akşama kadar sis etkili oluyor. Ancak gün batımına yakın saatlerde hava ilginç bir biçimde açılıyor. Bu durum her gelişimizde bizi yeniden şaşırtıyor.' Aydın, koyun sürüleri, büyükbaş hayvanlar ve sisin güneş ışığını nasıl yansıttığını aynı karede yakaladıklarını belirtti.

Yaylada bahar aylarından itibaren yeşilin farklı tonları sergilenirken, sonbaharın ilk günlerinde de doğal doku korunuyor. Bölgede yetişen doğal yaban mersini ve mevsimine göre görülen mantarlar, Çetlüce'nin zengin bitki örtüsüne katkı sunuyor. Bu çeşitlilik, doğa yürüyüşleri, fotoğraf gezileri ve hafif ekoturizm faaliyetleri için uygun ortam yaratıyor.

Çetlüce Yaylası, hem kolay erişilebilirliği hem de kısa süre içinde değişen atmosferiyle ziyaretçilere her gelişte yeni görsel deneyimler vadeden bir rota olarak öne çıkıyor. Doğa ve fotoğraf meraklılarının bölgeyi planlarken hava koşullarını göz önünde bulundurmaları öneriliyor.

ÇETLÜCE YAYLASI, SİS DENİZİYLE ÇEVRELENEN DOĞAL DOKUSU VE GÜN BATIMINDA ORTAYA ÇIKAN RENKLERİYLE ZİYARETÇİLERİNE ETKİLEYİCİ GÖRÜNTÜLER SUNDU.