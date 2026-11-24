Ayvalık sapağında araçlar çarpıştı: bir yaşam sona erdi, iki kişi yaralandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, E-87 kara yolunun Ayvalık sapağında bir şehirler arası yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. İlk belirlemelere göre kazada 1 kişi hayatını kaybetti, biri çocuk olmak üzere 2 kişi yaralandı.

Kazanın ayrıntıları:

Olay, Çanakkale ile İzmir'i birbirine bağlayan E-87 kara yolunun Ayvalık sapağında gerçekleşti. Ayvalık istikametine dönmek isteyen otomobil sürücüsünün, plakası 35 PK 676 olan yolcu otobüsüyle çarpıştığı bildirildi.

Müdahale ve yaralıların durumu:

Çarpışma sonucu otomobilde bulunan Mekiye V. adlı yaşlı kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Vedat V. ile hafif yaralanan Asmin C. isimli kız çocuğu, Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılarak 112 acil servis ekiplerine teslim edildi.

Yaralılar ilk olarak Ayvalık Devlet Hastanesine kaldırıldı, daha sonra tedavilerinin sürdürülebilmesi için Balıkesir Şehir Hastanesine sevk edildi.

Soruşturma sürüyor:

Kazayla ilgili olarak yetkililer tarafından soruşturma başlatıldı. Kaza nedenine ilişkin çalışmalar ve olay yerinde incelemeler devam ediyor.

BALIKESİR’İN AYVALIK İLÇESİNDE, ŞEHİRLER ARASI YOLCU OTOBÜSÜYLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI. KAZADA İLK BELİRLEMELERE GÖRE 1 KİŞİ HAYATINI KAYBEDERKEN, BİRİ ÇOCUK 2 KİŞİ DE YARALANDI.