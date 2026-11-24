Batman'da kapsamlı denetimlerin genel bilançosu:

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 13-22 Kasım tarihleri arasında kent genelinde asayiş, narkotik, kaçakçılık ve trafik denetimleri gerçekleştirdi. Vatandaşların yoğun kullandığı cadde, sokak ve parklarda yapılan uygulamalarda haklarında arama kararı bulunan 269 kişi yakalandı, bu şüphelilerden 24'ü tutuklandı.

ele geçirilen uyuşturucu ve silahlar:

Denetimlerde ele geçirilen maddeler arasında 15,14 gram eroin, 2,66 gram metamfetamin, 26,34 gram bonzai, 4,89 gram sentetik kannabinoid, 17,62 gram afyon sakızı, 0,85 gram kokain, 2 ecza, 2 ecstasy hap ve 19 sentetik ecza yer aldı. Ekipler ayrıca 1 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız tüfek, 41 fişek ve kartuş, 620 paket gümrük kaçağı sigara ile 12 kaçak cep telefonu ele geçirdi.

trafik denetimlerinin kapsamı ve uygulanan tedbirler:

Trafik kontrollerinde 37.127 kişi sorgulandı, 20.081 araç kontrol edildi. Drift yapan sürücülere, abartı egzoz kullananlara ve yüksek sesle müzik çalanlara yönelik idari yaptırımlar uygulandı.

Emniyet'ten yapılan açıklamada denetimlerin, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla süreceği belirtildi.

BATMAN İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, 13-22 KASIM 2026 TARİHLERİ ARASINDA KENT GENELİNDE ASAYİŞ, NARKOTİK, KAÇAKÇILIK VE TRAFİK DENETİMLERİ GERÇEKLEŞTİRDİ.