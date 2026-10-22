Togg COP31'de mobilite ortaklığıyla Türkiye'nin yeşil dönüşümünü uluslararası platforma taşıyacak

Togg COP31'de Türkiye'nin mobilite vizyonunu temsil edecek

Türkiye'nin küresel teknoloji markası Togg, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31'in mobilite sektör ortağı oldu. Zirvede Togg, elektrikli akıllı cihazlar, temiz enerji çözümleri ve dijital deneyim platformunu sergileyerek mobilitenin iklim hedeflerine katkısını paylaşacak. Ayrıca Start-up Zone ana sahne sponsorluğuyla girişimlerin, yatırımcıların ve uluslararası paydaşların bir araya gelmesini sağlayacak.

Togg'ün COP31'deki öncelikleri:

Togg Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı etkinlik iş birliğini Türkiye'nin üretim ve teknoloji güçlerini sürdürülebilir bir gelecek vizyonuyla birleştirme fırsatı olarak tanımladı. Tosyalı, Gemlik'teki üretim tesislerinden başlayarak doğuştan elektrikli cihazlar ve şarj altyapısına uzanan bütüncül yaklaşımın COP31'de örnek teşkil edeceğini belirtti. Togg, bu platformda kendi teknolojisini geliştiren, katma değerli üretim yapan ve sürdürülebilirlik hedeflerini somut adımlarla destekleyen bir model sunduğunu vurguluyor.

Strateji ve uluslararası iş birlikleri:

Togg CEO'su M. Gürcan Karakaş ise COP31'de mobilitenin iklim hedeflerine katkısını rakamlarla ve uygulamalarla ortaya koymayı amaçladıklarını söyledi. Karakaş'ın aktardığına göre, Gemlik Teknoloji Kampüsü'nde üretilen bataryalarla doğuştan elektrikli cihazlar geliştiriliyor; bugün yollardaki akıllı cihaz sayısı 130 bine yaklaşırken, bu araçlarla yaklaşık 600 bin tona varan karbon dioksit emisyonunun önüne geçildiği hesaplanıyor. COP31 platformu, bu deneyimi uluslararası paydaşlarla paylaşma ve yeni iş birlikleri kurma fırsatı sunacak.

Enerji ve şarj altyapısı: Trugo ve Trumore

Togg ekosistemi yalnızca araç üretimiyle sınırlı değil; ülkedeki tüm elektrikli araçları destekleyen ultra hızlı şarj ağı Trugo, Türkiye genelinde hizmet veriyor. Ağ, 81 ilde ve 1.750'yi aşkın yüksek hızlı istasyonuyla dört yılda yaklaşık 10 milyon şarj işlemi gerçekleştirdi. Trugo'da kullanılan elektriğin tamamı YEK-G belgeli yenilenebilir kaynaklardan sağlanıyor.

Hizmet ekosisteminin bir diğer bileşeni Trumore platformu; Türkiye'de 3,8 milyon, Almanya'da 100 bin kullanıcıya ulaşan uygulama, navigasyon ve yolculuk planlamasıyla yolculukların karbondioksit eşdeğeri emisyon verilerini kullanıcılara sunuyor ve uçtan uca çevrim içi satın alma olanağı sağlıyor. Uzaktan yazılım güncellemeleri ve Can.AI destekli çözümler, bazı servis ihtiyaçlarını azaltıyor.

Gemlik Teknoloji Kampüsü'nde sürdürülebilir üretim uygulamaları

Gemlik Kampüsü'nde üretimin çevresel etkisini azaltmaya yönelik uygulamalar öne çıkıyor. Boyahanede metrekare başına uçucu organik bileşik emisyonları Avrupa limitinin yedide biri, Türkiye limitinin ise dokuzda biri düzeyinde ölçüldü. Kampüste 22 MWp kurulu güce sahip güneş enerjisi santrali mevcut elektrik tüketiminin yaklaşık yüzde 50'sini karşılıyor. Elektrik tüketiminin tamamı 2023'ten bu yana I-REC sertifikalarıyla yenilenebilir kaynaklardan temin ediliyor.

Güneş enerjisi santraliyle entegre batarya enerji depolama sistemi, 3 MWh konteynerlerle ve ikinci ömür uygulamalarıyla yıllık yaklaşık 1.200 MWh şebeke talebini azaltırken sistemin toplam karbon eşdeğeri azaltım katkısı 549 ton olarak hesaplandı. Kampüs ayrıca Sıfır Atık belgesine sahip; kompost üretimi, kalsitin geri değerlendirilmesi ve su tüketiminin yüzde 50 azaltılması gibi uygulamalar yürütülüyor.

Girişimcilik ve Start-up Zone sponsorluğu

Togg, COP31'de Start-up Zone'un ana sahne sponsoru olarak iklim ve teknoloji alanındaki girişimleri destekleyecek. Marka, açık inovasyonu kuruluşundan itibaren stratejisinin bir parçası haline getirdi; mobilite, dijital sağlık, yapay zekâ ve veri alanlarında 2.300'ü aşkın girişimi değerlendirdi ve 59 girişimi ekosistemine dahil etti. Start-up Zone sponsorluğuyla bu iş birliği yaklaşımını uluslararası düzeye taşımayı ve iklim hedeflerine katkı sağlayacak yeniliklerin büyümesine alan açmayı amaçlıyor.

İletişim ve anlatım: doğa ile teknolojinin buluşması

Togg'ün COP31 için hazırladığı film, doğa ve teknolojiyi aynı gelecekte birleştiren bir anlatımla sosyal medyada paylaşıldı. Film, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile ortak kullanılacak; marka yaklaşımını doğanın korunması ve temiz üretim ekseninde kurgulayarak teknolojinin yaşanan dünyayı korumaya katkısını vurguluyor. Togg, COP31 platformunu hem kendi deneyimini sergilemek hem de sürdürülebilir mobilitenin yaygınlaşması için uluslararası iş birlikleri geliştirmek üzere bir fırsat olarak değerlendiriyor.

TÜRKİYE’NİN KÜRESEL TEKNOLOJİ MARKASI TOGG, TÜRKİYE’NİN EV SAHİPLİĞİNDE GERÇEKLEŞTİRİLECEK BİRLEŞMİŞ MİLLETLER İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ KONFERANSI COP31’İN "MOBİLİTE SEKTÖR ORTAĞI" OLDU.