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Alsancak'ta yaya konforu için zemin yenileniyor: Kıbrıs Şehitleri Caddesi çalışmalarında yeni aşama

İzmir Büyükşehir Belediyesi, altyapı tamamlanan Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi ve çevre sokaklarda yaya konforunu artıracak zemin yenilemesi yapıyor.

GİRİŞ: 10 Ekim 2026 - 11:19

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Alsancak'ta yaya konforu için zemin yenileniyor: Kıbrıs Şehitleri Caddesi çalışmalarında yeni aşama

Alsancak'ta yaya konforu için zemin yenileniyor: Kıbrıs Şehitleri Caddesi çalışmalarında yeni aşama

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Alsancak’ın merkezi konumundaki Kıbrıs Şehitleri Caddesini baştan sona yenileme çalışmalarına devam ediyor. Altyapı yatırımlarının tamamlanmasının ardından başlayan üstyapı uygulamalarıyla cadde ve caddeye çıkan sokaklarda zemin çalışmaları yürütülüyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, bölgeyi daha estetik, konforlu ve dayanıklı hâle getirmek amacıyla sahada görev yapıyor.

Çalışmanın kapsamı:

Altyapı safhasını İZSU Genel Müdürlüğü’nün yürüttüğü, elektrik, iletişim ve doğalgaz kurumlarının kazılarının tamamlandığı noktadan sonra üstyapı uygulamaları hayata geçirildi. 1476/1 Sokak kesişiminden başlayan çalışmalarda cadde zemini tamamen yenileniyor. Yapılan düzenlemelerin amacı, uzun yıllar hizmet verecek ve yaya konforunu artıracak malzemeler kullanmak; aynı zamanda yağış ve deniz taşkınlarına karşı dayanıklılığı güçlendirmek.

Sokaklarda son durum:

Kıbrıs Şehitleri Caddesi’nde yürütülen çalışmalarla eş zamanlı olarak caddeye çıkan sokakların üstyapı işlemleri de tamamlanıyor. 1477, 1478, 1479, 1480 sokaklar ile Enver Dündar Başar Sokağında yenileme işlemleri sona erdi. Bornova Sokağı’nda ise yoğun yağış ve sel riskine karşı başlatılan altyapı çalışmaları sürüyor; bu sokaklarda zemin yenilemesi altyapı tamamlandıkça aşama aşama yapılacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, bölgedeki organizasyonu sağlayarak kurumlar arası kazıların ardından üstyapı çalışmalarını hızlandırıyor ve 7 gün 24 saat aralıksız çalışıyor.

İkinci Kordon'da tamamlanan uygulamalar:

Alsancak’ta İkinci Kordon olarak bilinen Cumhuriyet Bulvarında da çalışmalar sürüyor. 1479 Sokak ile Kıbrıs Şehitleri Caddesi arasında kalan son 250 metrelik bölümde kaldırım çalışmaları tamamlandı. Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı, bulvar boyunca kalan kısımlarda desenli asfalt uygulamasını bitirerek İkinci Kordon’un tamamını güvenli ve konforlu bir yaya, araç ve bisiklet yolu haline getirmeyi hedefliyor.

Bu düzenlemelerle Alsancak’ın kalbi, hem estetik hem fonksiyonel açıdan yenilenmiş olacak; cadde ve bağlantı sokaklarının dayanıklılığı artırılarak günlük kullanımda konfor ve güvenlik sağlanması amaçlanıyor.

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, ALSANCAK KIBRIS ŞEHİTLERİ CADDESİ’Nİ BAŞTAN SONA YENİLİYOR. ALTYAPI...

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, ALSANCAK KIBRIS ŞEHİTLERİ CADDESİ’Nİ BAŞTAN SONA YENİLİYOR. ALTYAPI ÇALIŞMALARININ ARDINDAN BAŞLAYAN ÜSTYAPI DÜZENLEMELERİYLE CADDE DAHA ESTETİK VE KONFORLU BİR GÖRÜNÜME KAVUŞURKEN, CADDEYE ÇIKAN SOKAKLAR DA YENİLENİYOR.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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