Ayvalık'ta aynı bodrum dairesinde bir günde iki yangın paniği

olayın seyri:

Balıkesir’in Ayvalık ilçesi Aliçetinkaya Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi üzerindeki Cumhuriyet Apartmanı'nın bodrum katındaki bir dairede, aynı gün iki ayrı yangın çıktı. İlk yangın saat 16.30 civarında başlayıp Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği ekipleri tarafından söndürüldü. Ancak akşam saatlerinde aynı adreste tekrar alevlenme meydana geldi; ikinci yangın saat 23.00 sıralarında başladı ve mahallede paniğe yol açtı.

müdahale ve tahliye:

Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, olay yerine gelen Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin güvenlik önlemleri eşliğinde her iki yangına da müdahale etti ve alevleri söndürdü. Apartmandaki yoğun duman nedeniyle bina sakinlerinden 7 kişi tahliye edildi. Ayrıca bazı apartman sakinleri ile bazı itfaiye erleri yoğun dumandan etkilenerek olay yerine çağrılan 112 Acil Yardım ambulanslarında tedavi altına alındı.

soğutma çalışması ve işlem:

İtfaiye ekipleri, yangınları söndürdükten sonra bodrum katındaki dairede uzun süre soğutma çalışması yaptı. İki kez yangın çıkan daire yetkililerce mühürlendi ve bölgedeki çalışmalar sonrası mahalledeki panik kontrol altına alındı. Olayla ilgili soruşturma ve inceleme çalışmaları sürdürüyor.

BALIKESİR'İN AYVALIK İLÇESİ ALİÇETİNKAYA MAHALLESİ'NDE BİR APARTMANIN BODRUM KATINDAKİ DAİREDE AYNI GÜNDE İKİ KEZ YANGIN ÇIKTI.