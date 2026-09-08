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Ayvalık'ta yeni tali yol kavşağında çarpışma: motosiklet sürücüsü yaralandı

Ayvalık'ta SGK binası yanındaki yeni tali yol ile Zübeyde Hanım Caddesi kesişiminde motosikletle otomobil çarpıştı; sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 10:05

GÜNCELLEME: 08 Eylül 2026 - 10:11

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Ayvalık'ta yeni tali yol kavşağında çarpışma: motosiklet sürücüsü yaralandı

Kaza ve ilk müdahale:

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) binasının yanında kısa süre önce yapılan tali yol ile Zübeyde Hanım Caddesinin birleştiği noktada motosiklet ile otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralı sürücüye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı daha sonra Ayvalık Devlet Hastanesine ambulansla götürülerek tedavi altına alındı.

Görüş mesafesi iddiası:

Kazanın ardından bölgedeki sürücüler ve görgü tanıkları, kavşakta görüş mesafesinin kısıtlandığını belirtti. SGK binasının bahçesine ait duvarın, tali yol ile Zübeyde Hanım Caddesi’nin kesişiminde bir kör nokta oluşturduğu ve bunun sürücülerin birbirlerini zamanında görmesini engellediği öne sürüldü.

Olayın kesin nedeni, kolluk kuvvetleri ve ilgili birimlerce yapılacak inceleme sonucu belirlenecek.

Yeni yolda trafik güvenliği tartışması:

Kaza, yeni yapılan tali yolun bağlantı noktasındaki trafik güvenliği önlemlerinin yeterli olup olmadığı sorusunu gündeme getirdi. Özellikle görüş açısının kısıtlandığı belirtilen kesişim için trafik aynası, uyarı levhası ve yol çizgileri gibi düzenlemelerin gerekip gerekmediği tartışılıyor.

Yetkililerin, kavşaktaki fiziksel düzenlemeler ve işaretlemeleri değerlendirerek gerekli önlemleri almak üzere hareket etmesi bekleniyor.

BALIKESİR&#039;İN AYVALIK İLÇESİNDE, SOSYAL GÜVENLİK KURUMU (SGK) BİNASININ YANINDA BELEDİYE...

BALIKESİR'İN AYVALIK İLÇESİNDE, SOSYAL GÜVENLİK KURUMU (SGK) BİNASININ YANINDA BELEDİYE EKİPLERİNCE YAPILAN TALİ YOLUN ZÜBEYDE HANIM CADDESİ İLE BİRLEŞTİĞİ NOKTADA MOTOSİKLET İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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