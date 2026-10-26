Kayseri sanayisini yapay zekâ, dijitalleşme ve ihracatla güçlendirme hedefi

KAYSO toplantısında yeni dönem hedefleri

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Ekim Meclis Toplantısı'nda yeni dönemde sanayinin rekabet gücünü artırmaya odaklanacaklarını açıkladı. Toplantı, Meclis Başkanı Abidin Özkaya yönetiminde; meclis üyeleri, meslek komiteleri, yüksek istişare ve disiplin kurulu üyeleri ile Kayseri Genç Girişimciler İcra Komitesi üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Meclis bileşimi hakkında bilgi veren Büyüksimitci tarafından paylaşılan rakamlara göre meclis 55 üyeden oluşuyor; bunların 33'ü görevine devam ederken 22 yeni üye göreve başladı.

ekonomik görünüm ve finansman çağrısı:

KAYSO Meclis Başkanı Abidin Özkaya, açılış konuşmasında sanayi sektörünün son yıllarda zorlu bir süreçten geçtiğini vurguladı. Özkaya, son on yılda sanayinin milli gelir içindeki payının %28 seviyelerinden %15 in altına gerilediğine dikkat çekti. Uluslararası emtia ve navlun fiyatlarındaki artışlar, yakın coğrafyadaki savaşlar ve Çin kaynaklı yoğun rekabetin ihracatçılar üzerinde baskı oluşturduğu; artan maliyetlerin Türk firmalarının dış pazarlarda rekabet etmesini zorlaştırdığı belirtildi.

Özkaya, firmaların artan işletme sermayesi ihtiyacı, yüksek faiz oranları ve finansmana erişim güçlükleri nedeniyle birçok işletmenin faaliyet kârının faiz giderlerini karşılayamayacak noktaya geldiğini söyledi. Bu nedenle uygun maliyetli finansmana erişimin öncelikli çözüm olması gerektiğini vurguladı ve faiz oranlarının düşürülmesi ile banka kredi limitlerinin genişletilmesine ilişkin taleplerini dile getirdi. Özkaya ayrıca döviz kuru artışlarının enflasyonun gerisinde kalmasının ihracatçının rekabet gücünü zayıflattığını ifade etti.

döviz primi, destekler ve KOBİ sorunları:

Mecliste öne çıkan bir diğer talep döviz dönüşüm desteğiyle ilgili oldu. Özkaya, KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci'nin daha önce gündeme getirdiği yüzde 6-7 seviyesindeki net döviz prim desteği önerisini yineledi. Mevcut desteğin yüzde 3 düzeyinde kaldığını ve uygulamadaki kriterler ile yıllık 100 milyon TL üst sınırının yüksek ihracat hacmine sahip firmaları olumsuz etkilediği kaydedildi. KOBİ'lerin karmaşık hesaplama ve raporlama süreçleri nedeniyle desteklere erişimde zorlandığı, uygulamaların sadeleştirilmesi ve destek miktarlarının artırılmasının gerektiği vurgulandı.

Özkaya, 2026 yılının sanayici açısından zorlu geçtiğini belirterek ekonomik belirsizliklerin giderilmesi ve üretimin sürdürülebilirliği için karar alıcıların sanayinin içinde bulunduğu şartları dikkate alması gerektiğini söyledi. İhracat rakamlarındaki artışın önemli bir bölümünün emtia fiyatlarındaki yükselişten kaynaklandığı uyarısı da toplantıda öne çıktı.

teknoloji, verimlilik ve stratejik sektörlere odaklanma

KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, oda organlarının birlik ve beraberlik içinde seçildiğini belirterek hem geçmiş döneme katkı verenlere teşekkür etti hem de yeni katılan üyeleri karşıladı. Büyüksimitci, görev sürecini makam değil hizmet anlayışıyla sürdüreceklerini ifade etti ve ortak akıl ile istişarenin yeni dönemde de merkezde olacağını söyledi.

yapay zekâ ve dijital dönüşüm önceliği:

Büyüksimitci, dünyada üretim teknolojileri ve rekabet şartlarının hızla değiştiğini belirterek yapay zekâ ve dijital dönüşümün önemine vurgu yaptı. Artık yalnızca daha fazla üretmenin yeterli olmadığını, daha akıllı, daha verimli ve daha yüksek katma değerli üretim yapılması gerektiğini ifade etti. Yapay zekâyı üretim süreçlerine entegre eden, veriyi doğru kullanan ve teknolojiyi geliştiren firmaların geleceğin rekabetinde öne çıkacağını söyledi ve Kayseri'yi bu dönüşüme öncülük eden şehirlerden biri yapma hedefini paylaştı.

stratejik yatırımlar ve iş birliği:

Yeni dönemde öncelikler arasında Erciyes Organize Sanayi Bölgesi başta olmak üzere yeni sanayi alanlarının geliştirilmesi, uzay, havacılık ve savunma sanayisi gibi stratejik sektörlerde üretim kabiliyetinin artırılması bulunuyor. Büyüksimitci, Model Fabrika aracılığıyla işletmelerin verimliliğini artırmaya devam edeceklerini, yapay zekâ, dijitalleşme ve otomasyon teknolojilerinin yaygınlaştırılması ile KOBİ'lerin dönüşüme hazırlanmasına odaklanacaklarını belirtti. Ayrıca yeşil dönüşüm, nitelikli insan kaynağının geliştirilmesi, ihracat pazarlarının çeşitlendirilmesi ve yeni yatırımların önünün açılması öncelikler arasında sayıldı.

Büyüksimitci, sorunların sadece dile getirilmesiyle yetinilmeyeceğini; çözüm önerileriyle birlikte ilgili bakanlıklara ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanına iletilmeye devam edileceğini söyledi. Toplantı, kurumlar, üniversiteler, yerel yönetimler ve tüm paydaşlarla iş birliği içinde çalışılacağı mesajıyla sonlandırıldı. Başkan Büyüksimitci, birlik ve dayanışma vurgusunu yineleyerek Kayseri sanayisini ileriye taşıma kararlılığını ifade etti.

KAYSERİ SANAYİ ODASI (KAYSO) BAŞKANI MEHMET BÜYÜKSİMİTCİ; EKİM MECLİS TOPLANTISI'NDA YAPTIĞI KONUŞMADA; YENİ DÖNEMDE SANAYİNİN REKABET GÜCÜNÜ ARTIRMAYA ODAKLANACAKLARINI BELİRTEREK, YAPAY ZEKÂ, DİJİTALLEŞME, YÜKSEK KATMA DEĞERLİ ÜRETİM VE İHRACATIN GELİŞTİRİLMESİNE ÖNCELİK VERECEKLERİNİ SÖYLEDİ.