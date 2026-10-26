Dolar 49,7579 +0,14%
Euro 55,7186 +0,09%
Bist 11.052,09 -0,58%
Altın Gram 6.451,80 +0,63%
EUR/USD 1,1193 -0,10%
Brent Petrol 110,22 -1,32%
--°

Bölgelere yayılan enerji ağı: Aydem Perakende iş ortaklığıyla büyüyor

Çeşme'de düzenlenen 3. İş Ortakları Zirvesi'nde Aydem Perakende, iş ortaklarıyla enerji piyasasındaki dönüşümü, bölge dışı büyüme ve satış stratejilerini paylaştı.

GİRİŞ: 26 Ekim 2026 - 11:02

OKUMA: 3 dk

EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Bölgelere yayılan enerji ağı: Aydem Perakende iş ortaklığıyla büyüyor

Aydem Perakende iş ortaklarıyla Türkiye çapında büyüme stratejilerini paylaştı

Çeşme'de düzenlenen 3'üncü İş Ortakları Zirvesi'nde Aydem Perakende, Türkiye genelindeki yayılma planlarını ve sektörün yeni dinamiklerini iş ortaklarıyla değerlendirdi. Etkinlik, şirketin satış, operasyon ve bölge dışı büyüme hedeflerine odaklandı.

Gündem: piyasa dönüşümü ve satış stratejileri:

Zirvede enerji piyasasındaki fiyatlama mekanizmaları, saatlik mahsuplaşma uygulamaları, operasyonel süreçler ve müşterilerin değişen beklentileri masaya yatırıldı. Panel ve oturumlarda teknik ve operasyonel konuların yanı sıra iş ortaklarının satış yetkinliklerini artırmaya yönelik eğitimler de gerçekleştirildi. Etkinlik katılımcılar arasında bilgi paylaşımını güçlendirirken yeni iş birliği fırsatlarının ortaya çıkmasına zemin hazırladı.

İş ortaklarına sunulan fırsatlar ve destekler:

Aydem Perakende, sektördeki deneyimi ve operasyonel altyapısını iş ortaklarının girişimcilik gücüyle birleştirerek karşılıklı değer oluşturan bir iş modeli sunduğunu vurguladı. Şirketin modelinde avantajlı prim yapısı, teknolojik satış desteği ve düzenli eğitim programları ön plana çıkıyor; bu unsurlar, iş ortaklarının yerel pazarlarda daha etkin faaliyet göstermesini sağlıyor.

Zirvenin açılış konuşmasını yapan Aydem Perakende Genel Müdürü Mustafa İren, sektördeki rekabet ortamına ve iş ortaklığının önemine dikkat çekti: "Elektrik perakende sektöründe müşteri beklentileri ve rekabet dinamikleri hızla değişiyor. Biz de bu değişimi yakından takip ederek hem müşterilerimizin hem de iş ortaklarımızın ihtiyaçlarına yönelik çözümler geliştiriyoruz. İş ortaklarımız, bulundukları bölgelerde müşteriye en yakın temas noktalarımız olarak bizim için büyük bir değer taşıyor. Şirketimizin sektör deneyimini, güçlü marka yapısını ve satış desteğini iş ortaklarımızın girişimcilik gücüyle buluşturarak karşılıklı değer oluşturan bir yapı oluşturuyoruz. Önümüzdeki dönemde de bu iş birliği modelini Türkiye genelinde büyüterek sanayi tesislerinden ticarethanelere kadar pek çok farklı sektörden işletmenin enerji ortağı olmayı ve iş ortaklarımız için yeni fırsatlar oluşturmayı hedefliyoruz."

Aydem Perakende Satış Direktörü Sarper Saraçoğlu ise bölge dışı satış vizyonunu şöyle özetledi: "Faaliyet bölgelerimizin dışında da kararlılıkla sürdürdüğümüz satış ve yapılanma çalışmalarını iş ortaklarımızla birlikte büyütüyoruz. Amacımız; sanayi kuruluşlarından ticarethanelere kadar Türkiye genelindeki işletmelere, değişen piyasa koşullarına uygun, rekabetçi ve sürdürülebilir enerji çözümleri sunmak ve işletmelerin enerji maliyetlerini ve süreçlerini daha verimli yönetmelerine katkı sağlamak."

Etkinlik, iş ortaklarının satış ve operasyon becerilerini güçlendiren eğitimlerin yanı sıra, şirketin bölge dışı satış hedeflerini somut adımlara dönüştürmeye yönelik tartışmalara da yer verdi. Bu yaklaşım, Aydem Perakende'nin hem kurumsal altyapısını hem de yerel girişimcilik dinamiklerini birlikte çalıştırma hedefiyle örtüşüyor.

Aydem Perakende'nin iş ortaklığı modeliyle girişimciler; köklü bir markanın sunduğu altyapıdan faydalanırken, avantajlı primler ve teknolojik destek sayesinde pazarda daha hızlı hareket edebiliyor. Şirket, bu yöntemle hem müşteri tabanını genişletmeyi hem de iş ortaklarına sürdürülebilir gelir fırsatları yaratmayı hedefliyor.

İş ortağı olmak ve iş birliği fırsatları hakkında bilgi almak isteyen girişimciler, Aydem Perakende'nin web sitesi üzerinden başvuru yapabiliyor.

TÜRKİYE’NİN ÖNDE GELEN ENERJİ ŞİRKETLERİNDEN AYDEM ENERJİ’NİN ELEKTRİK PERAKENDE ŞİRKETİ AYDEM...

TÜRKİYE’NİN ÖNDE GELEN ENERJİ ŞİRKETLERİNDEN AYDEM ENERJİ’NİN ELEKTRİK PERAKENDE ŞİRKETİ AYDEM PERAKENDE, TÜRKİYE’NİN DÖRT BİR YANINDAN GELEN İŞ ORTAKLARIYLA ÇEŞME’DE DÜZENLENEN 3’ÜNCÜ İŞ ORTAKLARI ZİRVESİ’NDE BULUŞTU.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Garanti BBVA'dan sterlinle ekstre seçeneği: yurt dışı harcamalar artık GBP üzeri...
images

Kırşehir'de çadır günleri ile altın ve takılarda avantajlı alışveriş
images

MİAD Malatya şubesinde gençlik ve kadın kollarına yeni atamalar
images

Çorum Teknokent'te OKA ile girişimler yatırımcıya hazır hale getiriliyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Pazarsuyu'nda 15 yıllık bekleyiş sona erdi, ahşap asma köprü yenileniyor

Avlu'da kültür şöleni: Balıkesir kitap fuarı 10 günde 216 bin kişiyi ağırladı

Antalyalı jandarma dedektiflerinden 12 günlük operasyon: 426 aranan kişi yakalandı

Gazipaşa fen lisesi öğrencileri Hırvatistan'da herbaryum ve kültür eğitimini deneyimledi

TREND HABERLER

Kocaeli'de veriden hizmete: yapay zeka ile dijital belediyecilik

Samsun’da SAYSAD TSM korosunun kuruluş konseri cumhuriyet coşkusuyla sahnelendi

Klarnetin yıldızları Bursa’da mehterle buluştu

Festival kampüse döndü: KoçFest Antalya'da Athena ile sahnede buluştu

İstanbul beklenmedik bir köprü oldu: Slush’D 2 bin 500'ün üzerinde katılımcıyı ağırladı

Fransa'da protestolar sonrası kriz masası: sokağa çıkma yasakları ve tazminat planı

Diyarbakır’da yağmura rağmen müzik susmadı: Niran Ünsal 30 Ekim’de yeniden sahnede

Çocuk sağlığı için uluslararası bilim buluşması: İstanbul Science Summit 2026