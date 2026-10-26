Bölgelere yayılan enerji ağı: Aydem Perakende iş ortaklığıyla büyüyor

Aydem Perakende iş ortaklarıyla Türkiye çapında büyüme stratejilerini paylaştı

Çeşme'de düzenlenen 3'üncü İş Ortakları Zirvesi'nde Aydem Perakende, Türkiye genelindeki yayılma planlarını ve sektörün yeni dinamiklerini iş ortaklarıyla değerlendirdi. Etkinlik, şirketin satış, operasyon ve bölge dışı büyüme hedeflerine odaklandı.

Gündem: piyasa dönüşümü ve satış stratejileri:

Zirvede enerji piyasasındaki fiyatlama mekanizmaları, saatlik mahsuplaşma uygulamaları, operasyonel süreçler ve müşterilerin değişen beklentileri masaya yatırıldı. Panel ve oturumlarda teknik ve operasyonel konuların yanı sıra iş ortaklarının satış yetkinliklerini artırmaya yönelik eğitimler de gerçekleştirildi. Etkinlik katılımcılar arasında bilgi paylaşımını güçlendirirken yeni iş birliği fırsatlarının ortaya çıkmasına zemin hazırladı.

İş ortaklarına sunulan fırsatlar ve destekler:

Aydem Perakende, sektördeki deneyimi ve operasyonel altyapısını iş ortaklarının girişimcilik gücüyle birleştirerek karşılıklı değer oluşturan bir iş modeli sunduğunu vurguladı. Şirketin modelinde avantajlı prim yapısı, teknolojik satış desteği ve düzenli eğitim programları ön plana çıkıyor; bu unsurlar, iş ortaklarının yerel pazarlarda daha etkin faaliyet göstermesini sağlıyor.

Zirvenin açılış konuşmasını yapan Aydem Perakende Genel Müdürü Mustafa İren, sektördeki rekabet ortamına ve iş ortaklığının önemine dikkat çekti: "Elektrik perakende sektöründe müşteri beklentileri ve rekabet dinamikleri hızla değişiyor. Biz de bu değişimi yakından takip ederek hem müşterilerimizin hem de iş ortaklarımızın ihtiyaçlarına yönelik çözümler geliştiriyoruz. İş ortaklarımız, bulundukları bölgelerde müşteriye en yakın temas noktalarımız olarak bizim için büyük bir değer taşıyor. Şirketimizin sektör deneyimini, güçlü marka yapısını ve satış desteğini iş ortaklarımızın girişimcilik gücüyle buluşturarak karşılıklı değer oluşturan bir yapı oluşturuyoruz. Önümüzdeki dönemde de bu iş birliği modelini Türkiye genelinde büyüterek sanayi tesislerinden ticarethanelere kadar pek çok farklı sektörden işletmenin enerji ortağı olmayı ve iş ortaklarımız için yeni fırsatlar oluşturmayı hedefliyoruz."

Aydem Perakende Satış Direktörü Sarper Saraçoğlu ise bölge dışı satış vizyonunu şöyle özetledi: "Faaliyet bölgelerimizin dışında da kararlılıkla sürdürdüğümüz satış ve yapılanma çalışmalarını iş ortaklarımızla birlikte büyütüyoruz. Amacımız; sanayi kuruluşlarından ticarethanelere kadar Türkiye genelindeki işletmelere, değişen piyasa koşullarına uygun, rekabetçi ve sürdürülebilir enerji çözümleri sunmak ve işletmelerin enerji maliyetlerini ve süreçlerini daha verimli yönetmelerine katkı sağlamak."

Etkinlik, iş ortaklarının satış ve operasyon becerilerini güçlendiren eğitimlerin yanı sıra, şirketin bölge dışı satış hedeflerini somut adımlara dönüştürmeye yönelik tartışmalara da yer verdi. Bu yaklaşım, Aydem Perakende'nin hem kurumsal altyapısını hem de yerel girişimcilik dinamiklerini birlikte çalıştırma hedefiyle örtüşüyor.

Aydem Perakende'nin iş ortaklığı modeliyle girişimciler; köklü bir markanın sunduğu altyapıdan faydalanırken, avantajlı primler ve teknolojik destek sayesinde pazarda daha hızlı hareket edebiliyor. Şirket, bu yöntemle hem müşteri tabanını genişletmeyi hem de iş ortaklarına sürdürülebilir gelir fırsatları yaratmayı hedefliyor.

İş ortağı olmak ve iş birliği fırsatları hakkında bilgi almak isteyen girişimciler, Aydem Perakende'nin web sitesi üzerinden başvuru yapabiliyor.

TÜRKİYE’NİN ÖNDE GELEN ENERJİ ŞİRKETLERİNDEN AYDEM ENERJİ’NİN ELEKTRİK PERAKENDE ŞİRKETİ AYDEM PERAKENDE, TÜRKİYE’NİN DÖRT BİR YANINDAN GELEN İŞ ORTAKLARIYLA ÇEŞME’DE DÜZENLENEN 3’ÜNCÜ İŞ ORTAKLARI ZİRVESİ’NDE BULUŞTU.