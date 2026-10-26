Recep Küçükoğlu, Erzurum Bölge Birliği başkanlığında üretici odaklı yeni dönemi başlattı

genel kurul ve seçim sonuçları:

Tarım Kredi Kooperatifleri Erzurum Bölge Birliği’nin 14. Olağan Genel Kurulu, Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Hüseyin Aydın’ın katılımıyla gerçekleştirildi. Genel kurulda bölge çiftçilerini temsil edecek yeni yönetim kurulu, üst kurul delegeleri ve denetçiler belirlendi. Toplantı, bölge tarımı için atılacak yol haritasının belirlenmesi açısından önem taşıdı.

yönetim kurulu kadrosu:

Seçimler sonucu Erzurum Kooperatifi temsilcisi Recep Küçükoğlu Yönetim Kurulu Başkanlığına, Iğdır Taşburun Kooperatifi temsilcisi İntikam Güneş Başkan Vekilliğine seçildi. Yönetim Kurulu üyeleri arasında Kars Susuz Kooperatifinden Cengiz Uçum, Erzurum Narman Kooperatifinden Erdal Avcıoğlu, Ardahan Göle Kooperatifinden Murat Parlak, Kars Kooperatifinden Atila Çöpür ve Ağrı Kooperatifinden Necdet Deniz yer alıyor.

kamu görevi ve bölgesel öncelikler:

Yeni yönetimin, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır illerindeki tarımsal üretimi desteklemek, çiftçilerin sorunlarını ilgili mercilere iletmek ve kooperatifçilik faaliyetlerini güçlendirmek gibi görevleri bulunuyor. Bölgenin tarım ve hayvancılık eksenli ekonomik yapısı göz önünde bulundurulduğunda, yönetimin üreticilerle güçlü iletişim kurması ve ortak akıl ile hareket etmesi bekleniyor.

Recep Küçükoğlu, göreve gelir gelmez üreticilerin yanında olacaklarını vurguladı: "Bölgemizde tarım ve hayvancılığın gelişmesi, üreticilerimizin emeğinin karşılığını alması ve kooperatiflerimizin daha güçlü hale gelmesi için çalışacağız. Çiftçilerimizin taleplerini dinleyerek çözüm odaklı bir anlayışla hareket edeceğiz."

Yeni dönemde atılacak adımların, bölge üretiminin verimliliğini artırma ve kooperatiflerin kurumsal kapasitesini güçlendirme yönünde olacağı, seçilen yönetimin bu hedeflere ulaşmak için birlik ve beraberlik içinde çalışacağı anlatılıyor.

RECEP KÜÇÜKOĞLU