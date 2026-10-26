Dolar 49,7545 +0,13%
Euro 55,6949 +0,04%
Bist 11.071,72 -0,41%
Altın Gram 6.436,96 +0,40%
EUR/USD 1,1188 -0,15%
Brent Petrol 110,70 -0,90%
--°

Recep Küçükoğlu, Erzurum Bölge Birliği başkanlığında üretici odaklı yeni dönemi başlattı

Recep Küçükoğlu, Tarım Kredi Kooperatifleri Erzurum Bölge Birliği başkanlığına seçildi; yönetim üretici odaklı çalışmalar yürütecek.

GİRİŞ: 26 Ekim 2026 - 11:06

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Berk Doğan

Recep Küçükoğlu, Erzurum Bölge Birliği başkanlığında üretici odaklı yeni dönemi başlattı

genel kurul ve seçim sonuçları:

Tarım Kredi Kooperatifleri Erzurum Bölge Birliği’nin 14. Olağan Genel Kurulu, Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Hüseyin Aydın’ın katılımıyla gerçekleştirildi. Genel kurulda bölge çiftçilerini temsil edecek yeni yönetim kurulu, üst kurul delegeleri ve denetçiler belirlendi. Toplantı, bölge tarımı için atılacak yol haritasının belirlenmesi açısından önem taşıdı.

yönetim kurulu kadrosu:

Seçimler sonucu Erzurum Kooperatifi temsilcisi Recep Küçükoğlu Yönetim Kurulu Başkanlığına, Iğdır Taşburun Kooperatifi temsilcisi İntikam Güneş Başkan Vekilliğine seçildi. Yönetim Kurulu üyeleri arasında Kars Susuz Kooperatifinden Cengiz Uçum, Erzurum Narman Kooperatifinden Erdal Avcıoğlu, Ardahan Göle Kooperatifinden Murat Parlak, Kars Kooperatifinden Atila Çöpür ve Ağrı Kooperatifinden Necdet Deniz yer alıyor.

kamu görevi ve bölgesel öncelikler:

Yeni yönetimin, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır illerindeki tarımsal üretimi desteklemek, çiftçilerin sorunlarını ilgili mercilere iletmek ve kooperatifçilik faaliyetlerini güçlendirmek gibi görevleri bulunuyor. Bölgenin tarım ve hayvancılık eksenli ekonomik yapısı göz önünde bulundurulduğunda, yönetimin üreticilerle güçlü iletişim kurması ve ortak akıl ile hareket etmesi bekleniyor.

Recep Küçükoğlu, göreve gelir gelmez üreticilerin yanında olacaklarını vurguladı: "Bölgemizde tarım ve hayvancılığın gelişmesi, üreticilerimizin emeğinin karşılığını alması ve kooperatiflerimizin daha güçlü hale gelmesi için çalışacağız. Çiftçilerimizin taleplerini dinleyerek çözüm odaklı bir anlayışla hareket edeceğiz."

Yeni dönemde atılacak adımların, bölge üretiminin verimliliğini artırma ve kooperatiflerin kurumsal kapasitesini güçlendirme yönünde olacağı, seçilen yönetimin bu hedeflere ulaşmak için birlik ve beraberlik içinde çalışacağı anlatılıyor.

RECEP KÜÇÜKOĞLU

RECEP KÜÇÜKOĞLU

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Garanti BBVA'dan sterlinle ekstre seçeneği: yurt dışı harcamalar artık GBP üzeri...
images

Kırşehir'de çadır günleri ile altın ve takılarda avantajlı alışveriş
images

MİAD Malatya şubesinde gençlik ve kadın kollarına yeni atamalar
images

Çorum Teknokent'te OKA ile girişimler yatırımcıya hazır hale getiriliyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Cumhuriyet Meydanı'nda doğa sevgisi yeşerdi: Yeşil Vatan Tırı öğrencilerle buluştu

Erdoğan başkanlığında kabine toplantısı başladı

Uluslararası ressamlar Selimiye'nin görkemini Edirne'de tuvale döktü

Personel ilk 72 saatte kendi güvenliğini sağlamanın yollarını öğrendi

TREND HABERLER

Kocaeli'de veriden hizmete: yapay zeka ile dijital belediyecilik

Samsun’da SAYSAD TSM korosunun kuruluş konseri cumhuriyet coşkusuyla sahnelendi

Klarnetin yıldızları Bursa’da mehterle buluştu

Festival kampüse döndü: KoçFest Antalya'da Athena ile sahnede buluştu

İstanbul beklenmedik bir köprü oldu: Slush’D 2 bin 500'ün üzerinde katılımcıyı ağırladı

Diyarbakır’da yağmura rağmen müzik susmadı: Niran Ünsal 30 Ekim’de yeniden sahnede

Fransa'da protestolar sonrası kriz masası: sokağa çıkma yasakları ve tazminat planı

Çocuk sağlığı için uluslararası bilim buluşması: İstanbul Science Summit 2026