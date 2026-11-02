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Azdavay'da tek depoda büyük kayıp: 850 balya saman kül oldu

Kastamonu'nun Azdavay ilçesi Saray köyünde Fayık Güneş'e ait samanlıkta çıkan yangında 850 balya kül oldu; itfaiye yangını söndürdü, inceleme başlatıldı.

GİRİŞ: 02 Kasım 2026 - 23:29

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Azdavay'da tek depoda büyük kayıp: 850 balya saman kül oldu

saray köyünde samanlık alevlere teslim oldu

Kastamonu'nun Azdavay ilçesine bağlı Saray köyünde, Fayık Güneş'e ait bir samanlıkta bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler samanlığı sardı ve çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

müdahale ve zarar:

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve Azdavay Belediyesi itfaiyesi ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü; ancak samanlıkta bulunan yaklaşık 850 saman balyası tamamen küle döndü.

soruşturma sürüyor:

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi. Olayla ilgili olarak jandarma ekipleri ve yetkililer tarafından inceleme başlatıldı; soruşturmanın ardından yangının kesin nedeni kamuoyuyla paylaşılacak.

Yangına müdahale eden ekiplerin çalışması sonucu daha büyük bir hasarın önüne geçildiği belirtilirken, bölge halkı zararların tespit edilmesi ve benzer olayların önlenmesi için yetkililerin süreci yakından takip ettiğini ifade etti.

KASTAMONU’NUN AZDAVAY İLÇESİNDE SAMANLIKTA ÇIKAN YANGINDA 850 BALYA SAMAN KÜL OLDU.

KASTAMONU’NUN AZDAVAY İLÇESİNDE SAMANLIKTA ÇIKAN YANGINDA 850 BALYA SAMAN KÜL OLDU.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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