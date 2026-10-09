Dolar 49,3379 +0,11%
Euro 55,3471 +0,15%
Bist 12.236,17 +0,18%
Altın Gram 6.676,05 +1,24%
EUR/USD 1,1221 +0,04%
Brent Petrol 103,13 -1,10%
--°

Azerbaycan transit koridorlarında orta vadede her yönde 15 milyon tona ulaşmayı hedefliyor

Cumhurbaşkanı Aliyev, Türkmenbaşı’ndaki BDT toplantısında Azerbaycan üzerinden geçen transit taşımacılığın orta vadede her yönde 15 milyon tona çıkarılacağını açıkladı.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 11:32

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

Azerbaycan transit koridorlarında orta vadede her yönde 15 milyon tona ulaşmayı hedefliyor

aliyev’den ulaşım ve transit hedeflerine ilişkin net mesaj

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkmenistan’ın Türkmenbaşı kentinde düzenlenen Bağımsız Devletler Teşkilatı (BDT) Devlet Başkanları Konseyi’nin sınırlı katılımlı toplantısında ülkesinin transit taşımacılık vizyonunu paylaştı. Aliyev, orta vadeli hedeflerinin Doğu-Batı ve Kuzey-Güney güzergahları üzerinden Azerbaycan’dan geçen yük taşımacılığını her bir yönde 15 milyon tona çıkarmak olduğunu belirtti.

toplantı ve ikili temasların etkisi:

Aliyev, konuşmasında Türkmenistan’ın dinamik gelişimini memnuniyetle karşıladıklarını vurguladı. İki ülke arasındaki üst düzey temasların sıklaştığını hatırlatan Aliyev, 2025 yılının ağustos ayında Türkmenistan’ı ziyaret ettiğini; Türkmenistan Halk Maslahatı Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov’un geçen yıl iki kez Azerbaycan’a geldiğini ve bu yıl haziran ayında Türkmenistan Cumhurbaşkanı Serdar Berdimuhamedov’un Azerbaycan’a devlet ziyareti gerçekleştirdiğini anımsattı. Aliyev, bu temasların ikili ilişkilere ivme kazandırdığını ifade etti ve BDT’nin kuruluşunun 35. yılının kutlandığını belirtti.

ulaşım hacmi, altyapı ve somut veriler:

Azerbaycan’ın modern ulaşım ve lojistik altyapısını adeta sıfırdan inşa ettiğini söyleyen Aliyev, ülkenin bölgenin önemli ulaşım merkezlerinden biri olma konumunu güçlendirdiğini kaydetti. Aliyev, 2026 yılının ilk yarısında Azerbaycan üzerinden geçen transit taşımacılık hacminin yüzde 10 artarak yaklaşık 8 milyon tona ulaştığını açıkladı ve bu ivmeyi orta vadede sürdüreceklerinin altını çizdi.

Ayrıca Aliyev, Azerbaycan’ın 2027 yılında BDT’de eş başkanlık yapması kararını destekleyen ülke başkanlarına teşekkür ederek bunun ülkeye duyulan güvenin göstergesi olduğunu söyledi. Aliyev, ülkenin 2028 yılında BDT dönem başkanlığını üstlenmeye ve aynı yılın sonbaharında BDT Devlet Başkanları Konseyi toplantısına ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu belirtti.

CUMHURBAŞKANI ALİYEV TEMASLARI KAPSAMINDA, BAĞIMSIZ DEVLETLER TEŞKİLATI (BDT) DEVLET BAŞKANLARI...

CUMHURBAŞKANI ALİYEV TEMASLARI KAPSAMINDA, BAĞIMSIZ DEVLETLER TEŞKİLATI (BDT) DEVLET BAŞKANLARI KONSEYİ'NİN SINIRLI KATILIMLI TOPLANTISINA KATILDI.

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Yahyalı için yatırım önerisi: açık ceza infaz kurumu talebi
images

Hukuk tanımayanlara dünya sığınak sağlamamalı
images

Adil mi sorusu: küresel servet uçurumu zirvede tartışıldı
images

AK Parti'nin Yahşihan duruşu: kimsenin arkasında durmayız

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kaynarca meslek lisesi öğrencileri tek denemede devreyi çalıştırıp TEKNOFEST'te Türkiye birincisi oldu

Bozyazı'da test edilen çalı doğrayıcıyla yangın riskine karşı koridor oluşturuluyor

Kaynaşlı’da asayiş değerlendirmesi için yerinde denetim

Tirmisten fonksiyonel gıdaya: teknoparkta bir kadın girişiminin yükselişi

TREND HABERLER

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Bandırma'da gençlik ve spor yatırımlarının ilerleyişini yerinde değerlendiren Adem Özalp

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Gençler askerlerle aynı safta buluştu: 'Mehmetçik ile Bir Gün' deneyimi

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

gtb’de sandıklar açıldı: yeni dönem meslek komiteleri ve meclis üyeleri seçiliyor